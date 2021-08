„Plakat-Kunst“ am Stachus als Starthilfe für Kunstschaffenden

Abgesagte Kunstmessen, geschlossene Galerien: Während der vergangenen anderthalb Jahre war es für Kunstschaffende nicht leicht, ihr Publikum zu finden. Jürgen Weing, Künstler aus Kißlegg, suchte daher nach einer neuen Möglichkeit, auf seine Strichzeichnungen aufmerksam zu machen. Seine Idee: das Großflächenplakat.

In 1-2-3-Plakat.de hat er nach eigenen Angaben einen Partner und Sponsor gefunden, der ihn unterstützt. „Die Idee hat uns auf Anhieb gefallen. Wir engagieren uns für die Kunst und bleiben dabei in unserem ureigensten Metier“, sagt Wolfgang Finkemeier, Geschäftsführer des bundesweit aktiven Plakatwerbeanbieters, der die Kosten für Druck und Plakatierung sowie die Flächenmiete übernimmt.

Noch bis zum 20. August wird in der U-Bahn-Station am Münchener Stachus ein Plakat mit einer Strichzeichnung von Weing zu sehen sein. Das gezeigte Motiv passt zur Biergartensaison. „Ich möchte mit meiner Kunst die schönen Seiten des Lebens betonen“, meint Weing, der die bayerische Gemütlichkeit in seiner Studentenzeit in München zu schätzen gelernt habe.