Rund 5000 Euro Sachschaden ist beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstag gegen 13 Uhr in der Gebrazhofer Straße in Kißlegg entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, kam die 42-jährige Lenkerin eines Fiats aus Richtung Hunau und missachtete an der Kreuzung mit dem Gemeindeverbindungsweg die Vorfahrt einer aus Richtung Kißlegg kommenden 39-jährigen Citroen-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Wagen wurde niemand verletzt.