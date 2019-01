Pflegeheimschließung in Kißlegg: Bürgermeister sorgt sich um Bewohner

Die zum 31. August geplante Schließung des Senioren- und Pflegeheims Bärenweiler ist von Bewohnern und Angehörigen mit „recht großer Betroffenheit, aber vernünftig“ aufgenommen worden. Dies berichtet Heimleiter Dieter Staab im Nachgang zu einer entsprechenden Versammlung am Donnerstagnachmittag. Und: „Es hat kein einziges böses Wort gegeben.“ Unterdessen hofft Bürgermeister Dieter Krattenmacher, dass alle Senioren eine neue Bleibe finden. Gleiches gelte für die Beschäftigten, die sich jetzt auf Jobsuche machen müssen.

Natürlich hätten Rückfragen im Raum gestanden, auch am Freitag von Angehörigen, wie Staab der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet. Die Entscheidung der im März 400 Jahre alten und das Heim tragenden Stiftung sei aber ebenso akzeptiert worden. Gleiches gelte für die Zusage, bei der Suche nach alternativen Pflegeplätzen sowie bei den anstehenden Umzügen behilflich zu sein. Bei der Bewohnerversammlung am Donnerstag sei auch Erich Fürst von Waldburg-Zeil anwesend gewesen. Der Fürst ist nach Angaben Staabs Kurator der Stiftung Bärenweiler.

Heimplätze im Umkreis von 20 Kilometern im Blick

Die derzeit 30 Bewohner des ländlichen Anwesens nahe Kißlegg stammen allesamt aus der Region, berichtet der Heimleiter. Die meisten von ihnen aus Kißlegg, manche aber auch aus Wangen, Leutkirch und Bad Wurzach. Entsprechend verlaufe die Suche nach neuen Unterkünften. Dabei habe man laut Staab vor allem den „ganz engen Umkreis“ im Auge. Sprich: Heimplätze entweder in Kißlegg selbst oder aber in einem Umkreis von rund 20 Kilometern.

Am Freitag äußerte er sich erneut optimistisch, dass es bis Ende August klappt, alle der ab 80 Jahre alten Senioren unterzubringen und verwies auf die „guten Kontakte“ der Stiftung – trotz eines Mangels an Heimplätzen auch im Landkreis Ravensburg. So fehlen laut Dieter Krattenmacher dort mehr als 500 Pflegeplätze. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagte Kißleggs Bürgermeister: „Ich gehe davon aus, dass die Stiftung und ihre Verantwortlichen Vorkehrungen getroffen haben, dass die Leute nicht vor unlösbaren Aufgaben stehen. Das sind pflegebedürftige und teils schwer behinderte Bürger Kißleggs.“ Dabei verwies er auf geltende Verträge mit den Bewohnern. Die Gemeinde sei allerdings bereit, „im Rahmen ihrer Möglichkeiten vermittelnd zu helfen“. In der Gemeinde Kißlegg gebe es aktuell mehr Pflegeplätze als sie laut Schlüssel rein rechnerisch benötige.

Was die Aussichten der ebenfalls 30 Beschäftigten auf einen neuen Job angeht, gibt sich Krattenmacher, ähnlich wie die Stiftung und Dieter Staab, zuversichtlich. Einerseits angesichts des Bedarfs an Pflegekräften, andererseits, weil es sich um erfahrene Kräfte handele.

Die Stiftung Bärenweiler hatte die die Schließung des Senioren- und Pflegeheims am Donnerstag unter anderem mit wirtschaftlichen Aspekten begründet, vor allem aber mit den zum 1. September greifenden Bestimmungen der Landesheimbauverordnung. Da lasse das Land nicht mit sich reden, erneuerte Staab am Freitag seine Kritik an der Landespolitik: „Schade, dass sie so hart war.“ Auch vor diesem Hintergrund sei das „Aus“ für das Senioren- und Pflegeheim ein „längerer, gut durchdachter Prozess“ gewesen. Nicht antasten will er in diesem Zuge die Waldburg-Zeils: „Die Fürstenfamilie war immer um das Haus bemüht.“

Denkmalschutz und Heimbauverordnung „Brandbeschleuniger“

Ebenfalls hatte die Stiftung den Denkmalschutz als weiteren Faktor für die Probleme genannt. Hier bestätigt der Bürgermeister: Die Landesdenkmalbehörde habe das historische Anwesen vor einiger Zeit „neu entdeckt“. Seither und nach „ernsten Gesprächen“ zwischen Gemeinde und Behörde sei klar gewesen, dass es in Bärenweiler „schwierig werden würde“. Dies war laut Krattenmacher ein „zusätzliches Erschwernis“ zur Heimbauverordnung. Dabei verweist er allerdings auch auf lange Vorlaufzeiten und Übergangsfristen, ehe diese Regelung zum 1. September endgültig in Kraft tritt: „Die Verordnung ist ja nicht vom Himmel gefallen.“ Letztlich sind nach seiner Einschätzung Denkmalschutz und neue Pflegeheimregelungen „Brandbeschleuniger“ für die kritische Lage des Heims gewesen.

Neben der offenen Zukunft von Bewohnern und Beschäftigten treibt den Rathauschef eine weitere Sorge in Sachen Bärenweiler um: die Zukunft von Stiftung und Gebäuden: Er hofft, „dass es mit dem schönen Ensemble und den Gebäuden weitergeht und die Stiftung eine Zukunft hat“. Letztere seien „kulturhistorisch sehr interessant“. Und auch für die 400 Jahre alte Stiftung gebe es in heutiger Zeit „viel Gutes zu tun“.

Bei Dieter Staab kamen die Tränen

Laut Krattenmacher ist das Heim auch in den letzten Monaten seines Bestehens bei Dieter Staab und seiner Frau Helga „in guten Händen“. Staab ist es selbst sehr ans Herz gewachsen, wie im Gespräch deutlich wird: Seit 34 Jahren ist er dort Heimleiter, seine Ehefrau ist – ebenso wie die Leiterin des Pflegedienstes – seit 30 Jahren in Bärenweiler tätig. „Ich habe meine Tränen nicht gerade unterdrücken können“, erzählt er rückblickend auf die Bewohnerversammlung. Denn: In den vergangenen, mehr als drei Jahrzehnten „bin ich jeden Tag reicher an Erfahrung und Zuwendung geworden“. Es sei stets ein „Geben und Nehmen“ in einer angenehmen Atmosphäre gewesen: „Man hat viel Liebe geschenkt, man hat viel Liebe bekommen.“

Der 72-Jährige ist selbst Bewohner des Hauses – und will es „bis zum letzten Tag“ bleiben. Es gehe jetzt darum, dass die Einrichtung „sehr sensibel im Interesse der Bewohner zu Ende geführt wird“. Anschließend gehe er in den Ruhestand. „Dann werde ich meine Frau plagen“, fügt der frühere Gemeinderat und stellvertretende Bürgermeister Kißleggs an.