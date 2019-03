Personelle Veränderungen bei der SG Kißlegg

Insgesamt hat die SG Kißlegg 1303 Mitglieder, davon 512 Jugendliche. Schwer tut sich der Verein allerdings – wie viele andere Gruppierungen auch – darin, Ehrenamtliche für Vorstandsposten zu gewinnen. Bei der Mitgliederversammlung am Freitag wurde klar, dass ein erheblicher Teil der Vorstandschaft in spätestens zwei Jahren nicht mehr zur Verfügung steht. Dominiert wurde der Abend außerdem von der Frage, inwiefern die SG bei der anstehenden energetischen Sanierung des Sportheims von der Gemeinde Kißlegg unterstützt wird.

„Erarbeitung einer zukunftsfähigen Zusammensetzung des Vorstandsteams in Anbetracht der immer mehr bröckelnden Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitarbeit“, so formulierte SG-Vorstand Klaus-Dieter Langner eine der „anstehenden Aufgaben“. Hintergrund ist, dass bei den turnusgemäßen Wahlen im nächsten Jahr der Vorstand des Breitensports, Klaus Thieme, und der Hauptkassier, Franz Motz, nicht mehr für ihre Ämter kandidieren werden. Langer selbst und Fußball-Chef Franz Kempter werden 2021 nicht mehr antreten.

Personelle Veränderungen

Klaus Thieme als Breitensport-Chef berichtete unter anderem von Änderungen in den einzelnen Abteilungsleitungen, die sich im vergangenen Jahr ergeben haben. „Es war nicht einfach, die Personen zu ersetzen, da niemand mehr die alleinige Verantwortung übernehmen will.“ Die meisten Breitensportler betätigen sich in den Abteilungen Kinderturnen (360), sowie beim Ski- und Radsport (218). Neu Hinzugekommen sei die Abteilung „Freizeitsport für Männer ab 30“, die von Mathias Motz und Fritz Langner geleitet wird. Auch Klaus Thieme formulierte den Wunsch, eine Nachfolgeregelung für seinen Posten rechtzeitig zu finden „und nicht bis 2020 abzuwarten“.

Franz Kempter, Chef der Fußball-Aktiven, bezeichnete das Jahr 2018 als „sportliche Berg- und Talfahrt“. Die Vorbereitung lief, so Kempter, „alles andere als optimal, da man ja keinen eigenen Kunstrasen hat.“ Der Ruf hiernach sei „mehr als berechtigt.“ Höhepunkt der Saison sei der 2:1 Auswärtssieg beim Mitfavorit FC Leutkirch gewesen. „Damit durfte auch von der Meisterschaft geträumt werden.“, sagte Kempter. Bekanntlich wurde dieser Traum zum dritten Mal seit 2012 wahr. Auf diesen Erfolg könne man besonders deshalb stolz sein, weil in Kißlegg keine Spielergehälter gezahlt würden. Kempter: „Das muss man erwähnen, weil im Umkreis wird ja nur noch mit Geld um sich geschmissen.“ Aktuell stehe die SG in der Landesliga mit nur fünf Punkten auf dem letzten Platz. Trainer und Mannschaft hätten allerdings „große Moral“ bewiesen.

Über alle Angelegenheiten rund ums Sportheim berichtete Fritz Langner. Hier seien ein barrierefreier Zugang geschaffen, die Grillhütte renoviert und das Archiv modernisiert worden. Mit 8500 Euro fiel ein Einbruch zu Buche, bei dem Scheiben und Türen des Vereins beschädigt wurden. Hauptkassier Franz Motz stellte „solide und gute Zahlen vor“. So standen den Ausgaben im Jahr 2018 von 206 941 Euro Einnahmen von 222 503 Euro gegenüber. Ein Plus von 15 562 Euro. Es stehen allerdings auch Investitionen an (Siehe Kasten). Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Klaus-Dieter Langner und Franz Kempter wurden einstimmig wiedergewählt. Ebenso die Kassenprüfer Michael Lenz und Günter Lutz. Es gab Zahlreiche Ehrungen. (Siehe Kasten)