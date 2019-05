Personelle Änderungen im Kißlegger Rat stehen an

Der deutschlandweite Trend hat sich in Kißlegg kaum bis gar nicht bemerkbar gemacht: Die Kräfteverhältnisse im Rat bleiben gleich, SPD und CDU verlieren 0,3 beziehungsweise drei Prozentpunkte im Vergleich zu 2014, behalten aber ihre Sitze. Der Frauenanteil im Rat erhöht sich um eine Rätin künftig auf drei. Personelle Änderungen stehen bei allen Fraktionen an.

Die Freien Wähler Kißlegg sind die einzige Fraktion, die einen eher deutlichen Zuwachs an Prozentpunkten erfährt, nämlich um fünf Prozentpunkte hoch auf 26,7 Prozent. Trotzdem behalten sie ihre fünf Sitze bei. Der Zuwachs an Stimmen im Vergleich zu 2014 sei positiv, sagt Detlef Radke: „Schade ist, dass wir viele weitere gute Kandiaten auf der Liste hatten, vor allem auch Frauen, die es nicht in den Rat geschafft haben.“ Die Mannschaft, die nun zusammen für die FWK im Rat sitzen wird, sei bewährt und habe schon gut zusammengearbeitet. Ein personeller Wechsel steht allerdings an: Joachim Kappler zieht erneut in den Rat ein und nimmt den Platz von Bernhard Emmerich ein, beide kommen aus Waltershofen.

Auch bei der SPD steht ein Wechsel an, über den sich Noch-Fraktionssprecher Ulrich Flechner sehr erfreut zeigt: Auf seinen Sitz im Rat rückt der 21-jährige Jakob Frey nach. „Ich freue mich sehr, meinen Platz für jemand Junges freizumachen. Das war mein Ziel, ich bin rundum zufrieden.“ Auch Josef Kunz und Monika Dobler werden die SPD erneut im Rat vertreten, die SPD behält ihre drei Sitze. Das sei dem aktuellen Trend folgend auch nicht selbstverständlich und eine positive Entwicklung, so Flechner. Die SPD verlor in Kißlegg drei Prozentpunkte im Vergleich zu 2014 und kommt auf 12,3 Prozent, was einem deutlich geringeren Verlust als auf Bundesebene entspricht.

Frauenanteil bei CDU erhöht sich auf zwei

Die CDU bleibt mit beinahe unverändert 44,6 Prozent im Vergleich zu 2014 (44,9) stärkste Fraktion mit neun Sitzen im Kißlegger Rat. Und die einzige, die den Frauenanteil gesteigert hat. Das freue ihn sehr, sagt Friedrich Rockhoff: „Es war unser Ehrgeiz und unser Ziel, mehr junge Leute und mehr Frauen in den Gemeinderat zu bekommen. Jetzt haben wir wieder zwei Frauen in der Fraktion.“ Frauen würden oft anders denken als Männer und oft sei es sehr hilfreich, während einer Sitzung mal kurz nachzufragen, sagt Rockhoff und ergänzt: „Mit Sabine Kant war eine weitere Frau sehr nahe am Einzug. Sie wäre gegebenenfalls unser Nachrückerin in Kißlegg-Ort.“ Dass nicht mehr junge Kandidaten und Frauen gewählt wurden, liege am konservativen Wahlverhalten der Kißlegger, schätzt Rockhoff.

Martin Müller, bisheriger Ortsvorsteher von Immenried, sitzt künftig für die CDU im Rat, die Immenrieder Liste ist nicht mehr angetreten.

Auch die GOL/ELK behält ihre drei Sitze im Rat bei. Künftig vertreten die Gemeinderäte Andreas Kolb, Philipp Schmid und Neuzugang Hubert Braun die Liste im Gemeinderat. Die GOL/ELK bleibt beinahe unverändert bei 15,1 Prozent (2014: 15,4).

Der Einzelkandidat der FDP, Stefan Jautz, erhielt 1,2 Prozent der Stimmen, zieht allerdings nicht in den Rat ein.

Der Rat Kißlegg verschlankt sich erneut um einen Sitz: 20 statt 21 Räte werden künftig im Gemeinderat sitzen. 2014 ging es von 23 runter auf 21 Sitze.