Pekana präsentiert Neuheiten

Der Naturheilmittelhersteller Pekana aus Kißlegg will laut Pressemitteilung neue Produkte anbieten, den Unternehmensstandort erweitern, in die Digitalisierung investieren und die Nachhaltigkeitsstrategie weiterverfolgen. Bisher habe sich das Unternehmen hauptsächlich um die Entwicklung des Heimatmarktes und des Exports gekümmert. Vergangenes Jahr sei es vor allem um die Weiterentwicklung des Sortiments gegangen.

Im Herbst seien zwei neue Produkte, die Pekana-Mundöle, eingeführt worden, für dieses Jahr gingen weitere Produkte an den Markt. „Bei unseren Entwicklungs- und Forschungsarbeiten liegt unser Fokus auf sinnvollen Ergänzungen zu unserem homöopathisch-spagyrischen Arzneimittelsortiment. Dies hat uns motiviert, ganz nach unserem Grundsatz ,Gesundheit weiterdenken’, das Sortiment gezielt zu ergänzen. Der Start im 40. Jubiläumsjahr war ein perfekter Anlass hierfür“, so der Geschäftsführer Marius Beyersdorff in der Pressemitteilung. Dafür werde auch ein Gebäude in direkter Nachbarschaft für neue Lager- und Büroräume genutzt.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit seien Grundanliegen für das Familienunternehmen. So werde bereits seit mehreren Jahren ausschließlich Ökostrom genutzt beziehungsweise über die eigene Photovoltaikanlage selbst erzeugt. Die Kunden können die Produkte auch im Internet bestellen.