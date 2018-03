Pekana erweitert Geschäftsführung

Seit Mitte 2017 ist Marius Beyersdorff Mitglied der Geschäftsleitung von Pekana und repräsentiert die zweite Generation des Familienunternehmens. Das teilt das Unternehmen nun mit. Zusammen mit seiner Mutter Katharina Beyersdorff leitet er die Geschicke des Unternehmens, das homöopathisch-spagyrische Arzneimittel in Kißlegg herstellt. „Ich freue mich, das Familienunternehmen auf diesem gesunden Fundament in die nächste Generation führen zu dürfen“, wird Marius Beyersdorff zitiert.

Pekana blicke auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück, heißt es in der Pressemitteilung. Das Interesse nach den Komplexmitteln der Firma seit weiter angestiegen. Das Unternehmen brachte 2017 erstmals ein Arzneimittel gegen Erkältungskrankheiten in einer Ampulle auf den Markt. Katharina Beyersdorff, Geschäftsführerin und Mitbegründerin, erklärt laut Pressemitteilung: „Das Produkt Pekanaplex Immun erweitert unser Sortiment insbesondere für den direkten Einsatz in der Arzt- und Therapeutenpraxis“. Außerdem expandiere das Unternehmen weiter: Kasachstan und Slowenien seien neue Abnehmer der Arzneimittel. Somit vertreibe Pekana seine Komplexmittel jetzt in mehr als 22 Ländern weltweit.

Pekana-Preis für beste Abschlussarbeit

Das vergangene Jahr habe für den Hersteller der homöopathisch-spagyrischen Arzneimittel auch im Zeichen der Nachwuchsförderung gestanden: So wurde im Februar 2018 laut der Pressemitteilung erstmals der Pekana-Preis an der Naturwissenschaftlich-Technische Akademie (NTA) Isny für die beste Abschlussarbeit im Ausbildungsgang „Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in (PTA)“ überreicht. Das Berufsbild passe sehr gut zum Unternehmen, sagt Geschäftsführerin Beyersdorff laut Mitteilung. Es sei sowohl in Apotheken als auch in der Industrie einsetzbar. Sie selbst habe die Ausbildung ebenfalls vpr 40 Jahren absolviert. Im Rahmen der seit 2012 bestehenden Bildungspartnerschaft mit der Grund- und Werkrealschule Kißlegg (GWRS) würde Pekana zudem Schülerinnen und Schülern berufliche Perspektiven im Berufsfeld Pharmazie aufzeigen wollen.

Pekana lege außerdem großen Wert auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt, hheißt es in der Mitteilung weiter. Neben der Beteiligung an mehreren CO2-Programmen für einen klimafreundlichen Transport der Arzneimittel, bezieht das Unternehmen laut Mitteilung seit 1. Januar 2018 das zertifizierte Ökostromprodukt RenewalPLUS. Pekana decke damit den gesamten Strombedarf zu 100 Prozent über erneuerbare Energien ab.