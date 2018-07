Pedelecfahrerin mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Eine schwer verletzte Person hat ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 17 Uhr im Schönenberg gefordert, so die Polizei. Eine 69-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Gemeindeverbindungsweg von Hafners kommend in Richtung Fischreute, erschrak und stürzte, nachdem eine 21-Jährige aus Richtung Bayrums mit ihrem Auto herannahte. Zur stationären Behandlung ihrer schweren Verletzungen musste die Zweiradfahrerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.