Pater Anselm Grün kommt am 16. Juli nach Kißlegg

Bestsellerautor Pater Anselm Grün spricht am Montag, 16. Juli, 20 Uhr, in der Pfarrkirche St. Gallus und Ulrich in Kißlegg über sein Buch „Von Gipfeln und Tälern des Lebens“.

Wie die Veranstalter mitteilen, lässt der Klappentext seines Buchs ein bisschen den Inhalt dieses Abends erahnen. „Beim Wandern wie im Leben geht es darum, sich neuen Herausforderungen zu stellen, sich und seine Kräfte zu erproben. Unterwegs haben wir Aufstiege zu bewältigen, erfahren grandiose Gipfelerlebnisse und auch Abstiege ins Tal. Dabei können wir Gemeinschaft finden oder die Einsamkeit genießen... Was treibt unsere Seele im Laufe des Lebens um?“, heißt es dort. Der Eintritt beträgt zehn Euro, der Kartenvorverkauf hat bereits in der Bücherstube Kißlegg, erreichbar unter Telefon 0756 / 2833, begonnen. Die reservierten Karten können in der Kirche an der Abendkasse zwischen 19 und 19.30 Uhr abgeholt werden. Die Abendkasse hat bis 20 Uhr geöffnet.