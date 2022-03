Passant verhindert Unfall an Zebrastreifen

Nachdem es am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in der Kißlegger Herrenstraße beinahe zu einem Unfall an der Fußgängerüberquerung gekommen ist, sucht der Polizeiposten Vogt nach Zeugen.

Ein Lastwagenfahrer hat laut der Polizei zu dieser Zeit trotz querender Fußgänger einen Zebrastreifen überfahren. Ein bislang unbekannter Passant hielt ein ebenfalls den Zebrastreifen nutzendes Mädchen zurück und hat so eine Kollision mit dem Schwerlaster verhindert. Der Mann sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07529 / 97 15 60 bei der Polizei zu melden.