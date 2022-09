Papierspender in öffentlicher Toilette angezündet

In der öffentlichen Toilette in der Schützengasse haben Unbekannte am Mittwoch kurz vor 18 Uhr den Papierspender in Brand gesetzt. Das teilt die Polizei mit. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Schwelbrand rasch löschen, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, die zur Brandentstehung Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07529 / 97 15 60 beim Polizeiposten Vogt zu melden. Insbesondere zwei Jugendliche, die sich kurz vor Brandausbruch im Bereich der Toilette aufgehalten haben sollen, mögen sich mit den Ermittlern in Verbindung setzen.