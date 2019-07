Ortsvorsteher werden neu gewählt

In der kommenden Sitzung des Kißlegger Gemeinderats werden die Ortsvorsteher für Immenried und Waltershofen gewählt. Außerdem werden die nächsten Schritte beschlossen, um das Rathaus barrierefrei umzugestalten. Zudem stehen die Sanierung der Parkstraße und die Verlegung des Wittumwegs in Waltershofen auf der Tagesordnung. Bürger können gegen 18.45 Uhr Fragen stellen. Los geht die Sitzung am Mittwoch, 10. Juli, um 17 Uhr im Esthersaal des Neuen Schlosses.