Ortsdurchfahrt Kißlegg wird saniert

Die Ortsdurchfahrt von Kißlegg wird im Spätsommer saniert. Die grün-schwarze Koalition hat die Mittel aus dem laufenden Sanierungsprogramm bewilligt, um die Fahrbahndecke zu erneuern. Das teilen die Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU) mit. Die Kosten der Bauarbeiten von 500 000 Euro übernimmt das Land.

Risee und Unebenheiten sollen im August oder September im Laufe von drei Wochen repariert werden. Die Baulänge der geplanten Maßnahme betrage 1300 Meter. „Die grün-geführte Landesregierung investiert seit Jahren massiv in den Erhalt von Straßen und Brücken. Diese Linie wollen wir beibehalten“, wird Petra Krebs in der Pressemitteilung zitiert. Es sei klüger, kleine Löcher so früh wie möglich zu beseitigen, als das Problem auf die lange Bank zu schieben, so Krebs weiter: „Wenn wir heute zügig sanieren, müssen wir später kein Steuergeld in eine vielfach kostspieligere grundhafte Sanierung stecken.“

Durch die Erneuerung der Fahrbahndecke mit einem geräuscharmen Feinbelag wird die Lärmbelastung für die Anwohner laut Pressemitteilung sinken. „Gemeinsam mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030 bringen wir mit diesem Erhaltungsprogramm die Straßen in unserem Wahlkreis wieder auf den neuesten Stand. Die geförderten Maßnahmen sind allesamt wichtig für unsere Kommunen und ich freue mich, dass mit dem Geld vom Land gebaut werden kann wo es Not tut“, teilt Raimund Haser mit.

Grün-Schwarz mache außerdem durch die Verbreiterung der Karbachbrücke den Weg frei für den Radweg entlang der B32 von Oberau nach Karbach. Im Sanierungsprogramm 2018 werden landesweit insgesamt mehr als 280 neue Maßnahmen umgesetzt: Für den Erhalt von Bundesstraßen gibt das Land 390 Millionen Euro, für Landesstraßen rund 110 Millionen Euro aus. Zum Programm gehören Fahrbahn-Erneuerungen, Lärmschutzwände oder die Ertüchtigung von Brücken.