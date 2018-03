Nigerianer ist in drei Ländern als Asylbewerber gemeldet.

Wegen Sozialleistungsbetrugs und Urkundenunterdrückung ermittelt die Polizei gegen einen 30-jährigen Nigerianer, den sie am Donnerstag gegen 23.15 Uhr bei der Kontrolle eines Fernreisebusses auf der A 96 bei Kißlegg überprüften.

Laut Polizeibericht wies sich der Mann mit italienischen Dokumenten aus, denen zufolge er seit Herbst 2011 in Italien als Asylbewerber gemeldet ist. Bei den weiteren Nachforschungen stelten die Fahndungsbeamten fest, dass der 30-Jährige unter anderem Namen seit Oktober 2013 auch in der Schweiz und seit 2015 in Deutschland als Asylbewerber erfasst wurde.