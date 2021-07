Neuwahlen ohne Veränderung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich war es so weit. Die Mitglieder des Fördervereins Dorfgemeinschaftshaus Waltershofen konnten sich zu ihrer Mitgliederversammlung, die im letzten Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, treffen.

Der Vorsitzende Wolfgang Frühschütz begrüßte die Anwesenden in der Alten Schule in Waltershofen unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen. Alle Beteiligten atmeten auf, sich wieder einmal treffen zu können.

In seinem Bericht für die Jahre 2019 und 2020 führte er die vielen Aktivitäten des Vorstands auf. Von der erfolgreichen Vorstellung des Gesamtprojekts (Neue Dorfmitte, Kindergarten, Dorfgemeinschaftshaus, Verlegung der Ortschaftsverwaltung in die Grundschule) beim Regierungspräsidium Tübingen zusammen mit H. Bürgermeister Krattenmacher, über die Gespräche mit dem Gemeinderatsfraktionen der Gemeinde Kißlegg bis zur Aufnahme des Projektes in den Haushalt der Gemeinde. Dass der 1. Bauabschnitt des Gesamtprojektes (Neubau Kindergarten) nun kurz vor dem Abschluss steht, ist mit Sicherheit ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg. Im Übrigen sind in diesem Gebäude bereits zwei Räume, die künftig einmal dem Dorfgemeinschaftshaus zugeordnet werden, realisiert (Stuhllager und Küche).

Über die soliden Finanzen und über in der Zwischenzeit 42 aktive Mitglieder konnte anschließend Bruno Buchner als Kassier berichten. Es gab bei den Kassenprüfungen keine Beanstandungen. Auf dieser Basis können die weiteren Aktivitäten angegangen werden. Über diese soll dann in der nächsten Vorstandssitzung entschieden werden. Alle Beteiligten sind nach wie vor von der Sinnhaftigkeit des Projektes überzeugt und wollen weiterhin versuchen, die Entscheidungsgremium davon zu überzeugen.

Bei der anstehenden Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden, des Schriftführers und von zwei Beisitzern hat sich keine Veränderung ergeben. Die zu Wählenden haben sich zur Wiederwahl gestellt und wurden alle einstimmig gewählt.

Somit setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen: Wolfgang Frühschütz, Vorsitzender; Werner Bachmann, stv. Vorsitzender; Andreas Wacker, Schriftführer; Bruno Buchner, Kassier; Benedikt Huber, Fabian Mennig, Bernhard Emmerich, Siegfried Braun - Beisitzer.