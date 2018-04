Neustart für das „Interkommunale Gewerbegebiet Waltershofen“ (kurz Ikowa): Bei der jüngsten Verbandsversammlung am Mittwochabend haben die Vertreter der Zweckverbandsgemeinden Kißlegg, Wangen, Amtzell und Argenbühl haben einstimmig beschlossen, das Bebauungsplanverfahren sowie das Zielabweichungsverfahren wieder aufzunehmen.

Das Landesplanungsgesetz sieht vor, dass neue Gewerbegebiete direkt an bestehende angrenzen sollen. Um von diesem Ziel für Ikowa abweichen zu können, muss ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren erfolgreich sein. 2015 hatte der Verband bereits einen solchen Antrag beim Regierungspräsidium Tübingen (RP) gestellt. Diesem wurde zugestimmt. Der BUND klagte vor dem Verwaltungsgerichtshof Sigmaringen gegen die Entscheidung. Im Mai 2017 nahm der Zweckverband den Antrag auf Anraten des RP wieder zurück. Seither ruht das Verfahren.

Die Hoffnung damals: Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben werde Ikowa in der Fortschreibung des Regionalplans berücksichtigen. In seiner jüngsten Sitzung vor knapp einer Woche hat der Regionalband schließlich mehrheitlich beschlossen, den Zweckverband zu beauftragen, das Zielabweichungsverfahren wieder aufzunehmen. Die Regionalversammlung habe aber nicht einstimmig grünes Licht für das Projekt gegeben, gab Siegfried Spangenberg aus Wangen zu bedenken. Auch er selbst sei gegen das Verfahren. Durch das Stimmrecht der einzelnen Zweckverbandsgemeinden wird je Gemeinde aber nur eine Stimme abgegeben. So stimmte schließlich auch Wangen für die Wiederaufnahme des Verfahrens. Verbandsvorsitzender Dieter Krattenmacher will jetzt den Neustart wagen, „wenn auch mit dem Bauchweh einiger Verbandsmitglieder“.

Der Gemeinderat Kißlegg ist nun vom Zweckverband dazu aufgefordert, die Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich Ikowa sowie ein neues Zielabweichungsverfahren einzuleiten. Der nächste Schritt sei Kontakt mit dem RP Tübingen aufzunehmen und die weitere Vorgehensweise zu besprechen, erklärt Clemens Stadler von der Gemeinde Kißlegg. Ein zeitlicher Rahmen, wann das Zielabweichungsverfahren erfolgreich sein könnte, sei momentan noch nicht absehbar.

Neue Leitlinie Regionalität

Wie soll der Begriff „Regionalität“ künftig für das Ikowa definiert werden? Sind nur die Zweckverbandsgemeinden gemeint oder ist die Region weiter zu fassen? Darüber haben Vertreter der Zweckverbandsgemeinden am Mittwochabend diskutiert. Bisher stehen neun Leitlinien im Bebauungsplan des Gewerbegebiets. Unter anderem „Deckung des mittelständischen Expansionsbedarfs“ oder auch „nur ausnahmsweise Umsiedelung von bestehenden Unternehmen in das interkommunale Gewerbegebiet“. Auf Nachfrage von Adelinde Wanner aus Amtzell wurde die Leitlinie „Verbot der Einwirkung auf bestehende Unternehmen“ näher erläutert. Das bedeute, dass die gemeinden untereinander keine bestehenden Unternehmen abwerben sollten, erklärte Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher.

Nun schlug die Verbandsverwaltung vor, eine weitere Leitlinie zu definieren und festzulegen, dass Unternehmen, die bereits in den Zweckverbandsgemeinden angesiedelt sind, Firmen aus dem Landkreis Ravensburg und angrenzenden Landkreisen Vorrang im Gewerbegebiet bekommen sollen. Wirtschaftlich gesehen würde die Region allerdings nicht an den Landkreis- oder Landesgrenzen aufhören, sagte Wolfram Dreier aus Wangen: „Lochau ist für uns genauso weit weg wie Kempten.“

Momentan sei es richtig, die Region enger zu fassen, sagte Amtzells Bürgermeister Clemens Moll: „Aus unseren Verbandsgemeinden besteht derzeit genug Nachfrage.“ Auch Josef Kunz aus Kißlegg sprach sich dafür aus, die Region enger zu fassen. Er sei dankbar, dass der Begriff „Regionalität“ in die Leitlinien kommen soll, sagte Wangens OB Michael Lang. So könne den eigenen Betrieben eine Perspektive geboten werden. Die Leitlinie würde nun auch im Gemeinderat Kißlegg besprochen und in der nächsten Sitzung des Zweckverbands beschlossen werden, sagte Krattenmacher.