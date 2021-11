Neustart beim Liederkranz Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch der Liederkranz Kißlegg blieb von der Pandemie nicht verschont. Nach dem Ausfall aller Konzerte in 2020/2021 musste auch die Generalversammlung Corona bedingt ein halbes Jahr später als geplant stattfinden.

Der Vorstand Martin Käfer begrüßte alle Anwesenden und machte deutlich, dass der Verein durch eine schwere Zeit gegangen ist. Alle Aktivitäten, Konzerte, Chorreisen etc. konnten nicht stattfinden. Martin Käfer dankte allen für die Treue zum Verein, auch in dieser schweren Zeit, auch unter widrigen Umständen z.B. Proben in der luftigen Gerätehalle des Bauhofs.

Der Vorstand dankte herzlich der Gemeinde Kißlegg und dem ganzen Bauhof-Team für die Nutzung der Fahrzeughalle. Danach gab Schriftführerin Bettina Roth einen Rückblick auf die vergangenen zweieinhalb Jahre, ein leider relativ kurzer Bericht. Die Kassenprüfer, vertreten von Alexandra Heinrich, bestätigten der Kassiererin Sabine Unsinn eine tadellose Kassenführung und den sorgfältigen Umgang mit dem Vereinsvermögen durch die Vorstandschaft. Die Chorsprecherinnen zeigten nochmals auf wie versucht wurde, mit regelmäßigen Briefen und einer Osterhasen-Aktion den Zusammenhalt und den Kontakt im Verein aufrecht zu erhalten. All diese Aktionen wurden freudig von den Sängerinnen und Sängern angenommen und hat den Sprecherinnen viel Spaß gemacht. Der neue Chorleiter Wenzel Langenmayer, der die Nachfolge von Matthias Walser angetreten hat, betont den guten Eindruck, den er bisher von den Chören gewonnen hat. Gleichzeitig machte er aber auch deutlich, dass die Gesangsstimmen durch die lange Pause noch nicht wieder voll da sind und noch etwas Übung benötigen.

Martin Käfer stellte dann die neue Satzung vor, die in der Generalversammlung dann einstimmig verabschiedet wurde. Dann standen die Neuwahlen an. Uschi Heidel übergab ihren Vorstandsposten an Iris Kunzendorf, Schriftführerin Bettina Roth übergab an Wanda Weiland und Ute Stephan und Uschi Förstl übergaben als Chorsprecherin an Marion Wiedenmann und Margarethe Zimmer-Schubert. Alle anderen Ämter blieben mit den bisherigen Amtsinhaber*innen besetzt.

Der Vorstand bedankte sich herzlich bei den aus den Ämtern scheidenden Mitgliedern für deren Engagement. Die Vorstandschaft und der Beirat freuen sich auf die nächsten zwei Jahre und hoffen, dass die geplanten Konzerte und die Chorreise zum Deutschen Chorfest in Leipzig stattfinden können.