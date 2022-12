Neues Stück im Theater Immenried

Zum Jahreswechsel wird vom Theater Immenried das Stück „Taxi Taxi - doppelt Leben hält besser“ von Ray Cooney (deutsch von Frank-Thomas Mende) aufgeführt. Aufführungstermine der Komödie sind am 26., 28., 29. und 31. (Silvesterball) Dezember und am 2., 3., 5. und 6. Januar. Wie die Verantwortlichen des Theatervereins schreiben, sind noch Restkarten für den Silvesterball erhältlich. Neben der Theateraufführung spielt am Silvesterball die Band „Querbeats“, es gibt eine Suppe in der Aufführungspause, ein kaltes Buffet und Mitternachtssekt. Reservierungen für alle weiteren Aufführungen sind auf www.theater-immenried.de möglich.

Die Veranstalter kündigen „Taxi Taxi“ als irrwitziges Stück an, bei dem kein Auge trocken bleibt. Kurz zum Inhalt: In frecher Harmonie lebt der Taxifahrer und Bigamist John Smith nach einem exakten Stundenplan mit zwei Ehefrauen an zwei Adressen, solange, bis ein Unfall alles durcheinanderbringt und seine besorgten Gattinnen zwei Polizeistellen um Hilfe bitten. Die lässt in Gestalt von zwei harmlosen Polizeiinspektoren nicht lange auf sich warten. Mit Hilfe seines Freundes und Nachbarn Stanley führt John sie in ein Labyrinth phantastischer Ausreden und Lügen, in dem sich die harmlosen Ehefrauen Mary und Barbara in Transvestiten und hysterische Nonnen verwandeln, während der wendige John den entsetzten Stanley mal zum Kind, mal zum homosexuellen Verführer umdichtet.

Wie die Vereinssprecher weiter mitteilen, wird für das Theater Immenried Unterstützung bei der Anschaffung zeitgemäßer, ökologischer und flexibler Lichttechnik für die Veranstaltungen benötigt. Dazu gehören die jährlichen Open-Air-Aufführungen der Young Stage im Theater unter der Linde (Jugendtheater im Schulhof der Grundschule Immenried) und zum Jahresende im jährlichen Wechsel das Kindertheater und die Aufführungen der Classic Stage in der Turn- und Festhalle Immenried. Die Kosten der Lichtanlage werden sich auf rund 14.000 Euro belaufen, welche von dem gemeinnützigen Verein nicht vollständig selbst finanziert werden können. Über das Projekt „Viele schaffen mehr“, unterstützt durch die Volksbank Allgäu West, wird per Crowdfunding Geld für die Teilfinanzierung einer neuen LED-Lichtanlage gesammelt. Jede Unterstützung hilft, auch wenn es ein wenig Mundpropaganda ist. Wie Sie spenden können, erfahren Sie auf www.theater-immenried.de