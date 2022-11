Neues Orga-Team für Kißleggs Silvesterlauf

Eine Neuerung beim Ablauf und ein neues Organisationsteam: Das sind die Veränderungen beim Kißlegger Silvesterlaufs, der am Tag vor dem Jahreswechsel zum inzwischen 51. Mal stattfindet. Die Anmeldephase läuft.

Bereits zum 51. mal treffen sich zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus allen Alters- und Leistungsklassen am neuen Schloss in Kißlegg, um das Jahr sportlich zu beenden, berichten die Organisatoren. Die Strecke führt wie gewohnt durch den Schlosspark, dabei sind sieben Runden zu durchlaufen (Distanzen Bambini/Schülerläufe und Hauptlauf). Somit gibt es auch für die Zuschauer zahlreiche Möglichkeiten die Läuferinnen und Läufer anzufeuern.

Angesprochen sind ausdrücklich alle Laufbegeisterten, egal ob Freizeit- oder ambitionierte Wettkampfläufer. Denn auch in Kißlegg zähle das Motto: Dabei sein ist alles.

In diesem Jahr werden die Grundschulkinder der Leichtathletikabteilung Finger-Food und Kinderpunsch zum Verkauf anbieten, der Erlös fliest in ein Hüttenwochenende. Das neue Organisationsteam (Thomas Krüger, Josef Haug, Bernd Ohlinger, Katharina Ohlinger, Verena Fießinger) arbeitet mit Hochdruck an der Vorbereitung für dieses Event und wird durch zahlreiche Sponsoren aus dem lokalen Gewerbe unterstützt. Dadurch sei es möglich, die Bambini- und Schülerläufe kostenlos anbieten zu können. Zudem erhält jedes Kind eine Urkunde und eine Medaille.

Jeder Teilnehmer mit Voranmeldung erhält als Dankeschön ein Startergeschenk.