Neues Gewerbe auf früherem Charles-River-Areal im Gespräch

Die Gemeinde Kißlegg will den Weg frei machen für eine künftige Nutzung des ehemaligen Charles-River-Areals am Stolzenseeweg. Der Gemeinderat beschloss bei seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit den Änderungsentwurf des Bebauungsplans. Was in welcher Form dort gewerblich entstehen soll, ist derzeit offen, wie Bürgermeister Dieter Krattenmacher auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärte.

Bis zur Schließung vor fünf Jahren ließ der US-Konzern Charles River dort Tiere, vor allem Kaninchen züchten, die für Tierversuche eingesetzt wurden. Dann schloss das Unternehmen den Kißlegger Standort. Gleichwohl gibt es dort nach wie vor Bebauung, die zum Teil für Wohnzwecke genutzt wird. Das Gros des Geländes besteht aber aus Grünfläche, die früher als „Futtervorratsfläche“ diente.

Laut Bauamtsleiter Manfred Rommel will die Verwaltung mit den baurechtlichen Änderungen zwei Ziele erreichen: zum einen Bestandsschutz für die vorhandenen Wohnmöglichkeiten schaffen, zum anderen auf der Grünfläche Gewerbeansiedlungen ermöglichen. Bis dato seien die Vorgaben auf den Tierzuchtbetrieb zugeschnitten, heißt es in der Verwaltungsvorlage zu diesem Thema. Dazu wird in einem ersten Schritt der bewohnte Teil des Areals als so genannte „urbane Fläche“ ausgewiesen, eine neuartige Gebietseinstufung, die der Gesetzgeber seit vergangenem Jahr zulässt. In Stufe zwei soll dann das Grüngebiet in eine so genannte „angebotsbezogene Gewerbefläche“ umgewandelt werden. Zudem will die Gemeinde die Zufahrtsmöglichkeiten verbessern.

Laut Krattenmacher will die Gemeinde mit dem bereits im vergangenen Jahr eingeleiteten Verfahren „das Maximale an Sicherheit“ für künftige Betriebe gewährleisten. Entsprechender Druck sei da. Wer dort ansiedeln will, ließ der Bürgermeister in der Sitzung wie auf Nachfrage offen. Klar ist aber: Das Gelände ist nicht im Besitz der Gemeinde. Vielmehr gehöre es „Partnern aus dem württembergischen Allgäu, die wir sehr gut kennen und schätzen“.

Im Gemeinderat stieß das Ansinnen grundsätzlich auf ein fast durchweg positives Echo. Lediglich Josef Kunz (SPD) votierte dagegen. „Für mich gehört Gewerbe ins Ikowa und nicht an das andere Ende des Ortes.“ Er begründete seine Meinung mit der Befürchtung, durch neue Gewerbeansiedlungen am Stolzenseeweg stiege die Verkehrsbelastung im Kißlegger Ortskern.