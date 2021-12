Neues Bahnkundencenter in Kißlegg

Mit den neuen Elektrozügen ist Mitte Dezember auch das Go-Ahead-Kundencenter im „Radio Weiland“ in der Kißlegger Schlossstraße eröffnet. Hier werden Fahrkarten des Verkehrsverbundes „bodo“, der Bundesländer (wie zum Beispiel das Bayern-Ticket oder der Baden-Württemberg-Tarif) sowie die üblichen Eisenbahnfahrkarten des Nahverkehrs angeboten. Zudem werden Fahrplaninformationen zur Verfügung gestellt. Im Kißlegger Kundencentern werden darüber hinaus auch Kundenkarten ausgestellt und Anträge für Abonnements angenommen. Auch können sich die Fahrgäste dort ausführlich zu Tarifen und Fahrplänen beraten lassen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag je von 8 bis 12 Uhr. Auskünfte gibt es auch unter der Telefonnummer 0821 / 89 98 25-44 oder per E-Mail an: servus@go-ahead.bayern