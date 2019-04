Neuer Verein in Waltershofen

Ein gemeinsames Ziel, 20 Personen und etwa 50 Minuten: Mit dieser Mischung ist am Donnerstagabend in der Alten Schule ein neuer Verein für Waltershofen gegründet worden. Genauer gesagt: ein Verein für den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses. Bereits seit einigen Monaten hat sich eine Initiativgruppe gebildet, um diesem langgehegten Wunsch Nachdruck zu verleihen. Bei einer Informationsveranstaltung Ende Januar waren bereits 80 Interessierte gekommen. Nun wird sich der Verein für die Umsetzung des Vorhabens einsetzen.

„Wenn man daran denkt, wie viele bei dem Infoabend da waren und sich in unsere Listen eingetragen haben, merkt man, dass es heute Abend Posten zu vergeben gibt“, führte Wolfgang Frühschütz in die Gründungsversammlung ein. Der Verein sei wichtig, um die Visionen aus dem Dorfentwicklungskonzept „Waltershofen 2025“ umzusetzen, „auch über die sogenannte Pflichtaufgabe Kindergartenneubau hinaus“, sagte Frühschütz. Der Bau des neuen Kindergartens in Waltershofen wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch bei der Haushaltssitzung des Gemeinderats beschlossen. Inklusive eines Multifunktionsraums, der später als Bindeglied zum Dorfgemeinschaftshaus dienen soll. Frühschütz: „Bei dem Ganzen geht es natürlich auch um das liebe Geld. Der Haushalt der Gemeinde Kißlegg ist ausgebucht. Da müssen wir selber aktiv werden.“

Einstimmig wurde die von der Initiativgruppe entworfene Satzung beschlossen. Demnach ist der Förderverein „Dorfgemeinschaftshaus Waltershofen“ ein eingetragener, aber kein gemeinnütziger Verein. Das Hinwirken auf den Bau eines Gebäudes werde vom Finanzamt nicht entsprechend eingestuft, erklärte Frühschütz. Die Mitgliedsbeiträge wurden von der Versammlung auf 20 Euro für Einzelpersonen und 30 Euro für Paare festgesetzt.

Jeweils ohne Gegenkandidaten und einstimmig wurden gewählt: Wolfgang Frühschütz als Vorsitzender, Werner Bachmann als zweiter Vorsitzender, Bruno Buchner als Kassierer und Andreas Wacker als Schriftführer. Von den fünf in der Satzung verankerten Beisitzerposten wurden vier besetzt. Dies sind: Siegfried Braun, Bernd Emmerich, Benedikt Huber und Fabian Mennig. Als Kassenprüfer wurden Rudi Mennig und Georg Elison gewählt.

Der frischgewählte Vorsitzende Frühschütz betonte, man brauche nicht nur Häuptlinge, sondern vor allem viele tapfere Indianer. Anträge auf Mitgliedschaft liegen in der Ortschaftsverwaltung aus.

Zur Gründung gratulierte auch Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher. Das Dorfgemeinschaftshaus sei „ein wichtiges Ziel der Ortschaft“. Dennoch sehe er die Situation aus einer anderen Perspektive. „Ich bitte Sie, mir keine Prognose abzuverlangen, wann wir uns zum Spatenstich treffen.“ Es gehe der Gemeinde zwar nicht schlecht, es stehe aber auch viel an. Das betrifft auch Waltershofen. Unter anderem an der Oskar-Farny-Halle müsse viel gemacht werden. „Innenraum und Decke erfordern erhebliche Mittel“, erläuterte der Rathaus-Chef. Dennoch lautete seine Aussage an die Waltershofener: „Schön, dass ihr euer Vorhaben in die Hand nehmt und vorantreibt.“ Frühschütz entgegnete, dass man seitens des Vereins zuversichtlich sei, gemeinsam mit der Gemeinde voranzukommen. Und: „Was ich Ihnen versprechen kann ist, dass wir jetzt Gas geben, um so schnell wie möglich einen Masterplan zu haben.“