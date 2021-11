Neuer Pfarrer für die Seelsorgeeinheit Ulrika Nisch

Bischof Gebhard Fürst hat Beda Hammer aufgrund seiner Bewerbung die Stelle als Leitender Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Ulrika Nisch im Dekanat Biberach verliehen. Zu ihr gehören die Kirchengemeinden St. Vitus in Rupertshofen, Unbefleckte Empfängnis in Ahlen, St. Blasius in Attenweiler und St. Johannes in Oggelsbeuren. Ein Termin für die Amtseinsetzung steht noch nicht fest. Der 62-Jährige war zuletzt in gleicher Funktion in der Seelsorgeeinheit Kißlegg im Allgäu mit Waltershofen und Immenried tätig.

Hammer wurde in Stuttgart geboren und wuchs in Weil der Stadt auf. Nach seinem Theologiestudium in Tübingen und München weihte ihn Bischof Georg Moser 1984 in Bad Mergentheim zum Priester. Seine Vikarszeit erfolgte in Stuttgart und Laupheim. Von 1988 bis 2000 war Hammer Pfarrer in Binsdorf, ab 1993 zusätzlich Dekanatsjugendseelsorger in Balingen und ab 1996 auch Pfarrer in Erlaheim.

Im Jahr 2000 wechselte Hammer als Pfarrvikar in die Seelsorgeeinheit Wangen im Allgäu, bevor er für sieben Jahre als Pfarrer die Leitung der Seelsorgeeinheit Klippeneck-Primtal übernahm. Ab 2010 wirkte er vor seinem Umzug nach Kißlegg neun Jahre lang als Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Eutingen im Gäu.