Neue Zugänge und 40 000 Besucher im Strandbad Kißlegg

In den vergangenen Tagen wurden für gehbehinderte Menschen einen Zugang in den See und das Warmbadebecken im Strandbad Kißlegg geschaffen. Das teilt die Gemeinde mit. Die beiden gesicherten Zugänge seien auf Wunsch vieler Stammgäste eingerichtet worden. „Es ist ein weiterer kleiner Beitrag dazu, unsere Einrichtungen praktischer und behindertenfreundlicher zu gestalten,“ wird Bürgermeister Dieter Krattenmacher zitiert. Schwimmmeister Darius Krzisch konnte zudem am Sonntag, 4. August, bereits den vierzigtausendsten Badegast der laufenden Badesaison begrüßen. Familie Joffroy aus Baienfurt freute sich laut Mitteilung der Gemeinde über ein Kißlegger Sitzkissen und einen Verzehrgutschein, gespendet von Tobias Schneider und seinem Team vom Strandbadkiosk. Obwohl die Familie aus Baienfurt kommt, gehe sie gerne ins Strandbad Obersee, da Kißlegg für sie das schönste Bad in der Umgebung hat, heißt es von Seiten der Gemeinde, die sich freut, auch Gäste aus dem Umland im Strandbad begrüßen zu dürfen.