Neue Leitung für Kißlegger Nachbarschaftshilfe

Im Frühjahr wurde der Verein „Bürger für Bürger – ökumenischer Verein der Familien- und Krankenpflege“ als Dachverband gegründet. Seit einem Jahr verfügt er bereits über einen Vorstand und ist aktiv. Während die Gruppierungen Freundeskreis Asyl, Seniorenrat und Café Vergißmeinnicht schon früher agierten, kam unter dem neu „gebauten“ Dach auch die neu zusammengefundene Nachbarschaftshilfe hinzu. Bei der Mitgliederversammlung am Montagabend berichteten Vertreter aller vier Bereiche und der Vereinsvorsitzende Georg Dolhaniuk über das Geschehen im vergangenen Jahr. Gabi Hüber wird am 1. Dezember die Nachfolge der bisherigen Nachbarschaftshilfe-Leiterin Irmgard Grieser übernehmen.

Die Zahlen, die Schatzmeister Hans-Peter Mauch bei der Versammlung für das Wirtschaftsjahr 2017 vorlegte, „glitzern prächtig“. Allerdings dürfe dabei nicht übersehen werden, dass sie „Starthilfen“ der kirchlichen und politischen Gemeinden beinhalten und der eigentliche „Betrieb“ erst im Oktober vergangenen Jahres losgehen konnte. Mit rund 15 000 Euro Plus zum Jahresende konnte Mauch das Wirtschaftsjahr abschließen. „Wir leben noch stark von den Zuschüssen der Träger“, stellte auch Dolhaniuk fest und bezifferte den momentanen Abmangel mit rund 2000 bis 3000 Euro: „Mittel- bis langfristig ist es unser Ziel, dass sich der Verein selbst tragen kann.“ Dazu gehört unter anderem auch, die Zahl der Mitglieder – derzeit 88 – zu erhöhen. Das sah auch Vereinsrat Walter Kuon, der die Entlastung vornahm, nicht anders: „Zehn Euro Mitgliedsbeitrag ist wirklich gut angelegtes Geld. Man muss unter die Leute bringen, dass dies ein wirklich wichtiger Beitrag ist, den man gegebenenfalls auch für sich selbst erbringt.“

514 ehrenamtliche Stunden

Erbracht hat der Verein, allen voran die Nachbarschaftshilfe, im abgelaufenen Vereinsjahr schon einiges. Leiterin Irmgard Grieser berichtete von 28 Kunden und 13 Helferinnen sowie zwei Helfern, die in der Zeit zwischen Anfang Januar und Ende September 514 ehrenamtliche Stunden geleistet haben. Dabei reicht das Spektrum von der Betreuung Demenzkranker über Einkaufs- und Arztfahrten bis hin zur Entlastung von Müttern mit Kindern. Auch verschiedene Fortbildungen gehörten zu den Aufgaben der Helfer. „Seit März haben wir die Anerkennung des Landratsamtes“, erzählte Grieser. Was bedeutet: „Die Kunden bekommen 125 Euro pro Monat an Rückerstattung, wenn sie eine Pflegestufe haben.“ Grieser gab auch einen Ausblick für 2019. Dann stehen, beginnend mit dem 15. Januar, vier Termine unter dem Motto „Frühstück nach der Kirche“ an. Gleichzeitig gab Grieser ihren Rückzug bekannt. Nachfolgerin wird Gabi Hüber.

Heidi Kuon erzählte, als Leiterin des Cafés Vergißmeinnicht für Demenzkranke, über den Rückgang ihrer ehrenamtlicher Mitarbeiter, die derzeit sechs ständige Gäste betreuen. Einen Überblick über die Aktivitäten des Freundeskreises Asyl verschaffte dessen Leiter Peter Killat den Mitgliedern. Er erzählte von rund 10 000 Euro Einnahmen der Kleiderstube „Sie werden in gleicher Höhe in gemeinnützige Projekte gesteckt“, dem Bürgertreff „Unsere Hoffnung, dass sich viele Flüchtlinge und Kißlegger an einen Tisch setzen, hat sich nicht erfüllt“, den mehrheitlich nach wie vor in Unterkünften lebenden Geflüchteten „Wir hoffen sehr, dass in den kommenden Jahren Wohnungen entstehen, in denen auch Flüchtlinge leben können“, einem angebotenen Sprachkurs für Frauen mit Kindern „Lief eine Zeit lang recht gut, ist dann aber eingeschlafen, teils wegen Wegzug, teils weil einige keine Motivation mehr hatten“ und Patenschaften für Familien und Einzelpersonen.

Bedarf an Tagespflegeplätzen

Erich Teufel blickte für den Seniorenrat auf das abgelaufene Jahr zurück. Er schlug vor, dass künftig die Wahl zum Seniorenrat demokratischer verlaufen und parallel zur Gemeinderatswahl für alle ab 60 Jahren ablaufen solle. Beschäftigt habe sich der Seniorenrat auch mit dem seniorenpolitischen Konzept des Landkreises, das aufzeige, dass Kißlegg bei der Langzeitpflege „so gut wie nur wenige Gemeinden“ aufgestellt sei. „An was es fehlt, ist die Tagespflege. Da muss in Kißlegg unbedingt was kommen“, sagte Teufel.

Vorsitzender Georg Dolhaniuk zog eine positive Bilanz: „Wir stehen auf sicheren Füßen“ und sagte weiter: „Es gibt noch einiges, was wir vorhaben.“ Dolhaniuk oblag es schließlich auch, Irmgard Grieser, der er „viel Herzblut und Engagement“ bestätigte, mit einem kleinen Geschenk zu verabschieden. Überzeugt zeigte er sich auch von ihrer Nachfolge Gabi Hüber und deren Ideen für die Zukunft: „Da haben wir richtig Glück gehabt.“