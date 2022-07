Neue Herausforderungen für die BDW

Es war für Manfred Oswald, der seit dem vergangenen Jahr Vorsitzender der BDW ist, gar nicht so leicht, die Hauptversammlung am Montag im Kißlegger „Ochsen“ wie geplant durchzuführen. Nicht nur, dass der angekündigte Referent Lars Dohl, Geschäftsführer des „Eurofins Instituts Jäger“ in Tübingen, positiv auf Corona getestet worden war und so schnell kein Ersatz gefunden werden konnte, auch Bürgermeister Dieter Krattenmacher musste absagen.

Umso mehr freute sich Oswald, 67 am Wohl und Wehe des Vereins interessierte Frauen und Männer begrüßen zu können. Für sie hielt der Vorsitzende zunächst eine Veränderung im Vorstandsteam bereit. Er sagte: „Christina Schnitzler hat ihr Amt niedergelegt. Eine Nachwahl werden wir im kommenden Jahr vornehmen.“

Wie gewohnt standen zu Beginn des Abends die Wasseruntersuchungen 2021 auf der Agenda. Grund, warum laut Oswald „das Telefon bei der BDW heiß lief“, waren die vom Landratsamt Ravensburg „anonymisiert mitgeteilten“ Ergebnisse: Fast die Hälfte der Proben wiesen Grenzwertüberschreitungen auf. Davon zeigten allein 91 Proben Spuren von Keimen.

Manfred Oswald empfahl die Anschaffung von UV-Desinfektions-Geräten für die dezentralen Wasserversorgungen und machte Mut: „Für Betroffene könnte sich diese Anschaffung schnell amortisieren. Außerdem werden das Aufgreifen und die Thematisierung von UV-Anlagen seitens des Gesundheitsamtes außerordentlich begrüßt.“ Wie Oswald daran erinnerte: „Der Stress beim Auftreten von Keimen ist absolut unnötig. Jeder will eine gute Wasserprobe, keimfreies Wasser konsumieren und keinen Ärger mit den Behörden haben.“

Nachdem der Vorsitzende „eine kleine Reise durch die Entwicklung der BDW unternommen hatte, zeichnete er diesen Weg mit den Worten nach: „Von der Interessenvertretung zum Dienstleister, Servicepartner, Vermittler, Kummerkasten, Hilfesteller und Lösungsfinder.“ In der Folge hielt Oswald vor Augen: „Die Herausforderungen und Anforderungen an die BDW steigen permanent. Nicht nur durch das Thema Wasserproben, sondern auch durch die Wasserknappheit und die damit verbundenen Überlegungen beziehungsweise das Risiko, einen neuen Brunnen bohren zu wollen.“

Es war dann Friedrich Rockhoff, zuvor neun Jahre erster, jetzt stellvertretender Vorsitzender des Vereins, der seinem Unmut Luft verschaffte. Was über Jahre Bestand in ganz Baden-Württemberg gehabt hätte und auch heute noch in vielen Landkreisen so bewilligt würde, sei seit Januar 2020 im Landkreis Ravensburg nicht mehr möglich: die Genehmigung von Pflanzenkläranlagen. Und das ohne eine Begründung. Schlimmer noch: Im Ministerium für den „Ländlichen Raum“ sei die dezentrale Abwasserreinigung „nicht mehr aufgelistet“.

Rockhoff zeigte sich kampfbereit: „Wir müssen uns wieder einmal rühren!“ Wie er noch einen anderen Vorhalt parat hatte: „Wir bieten Anlagen ohne Strom. Jetzt kommt die Behörde und will, dass wir Strom verbrauchen. Und das in einer Zeit, wo Strom gespart werden soll!“

Von Gisela Riess war anschließend alles über die Bewegungen der Vereinskasse zu erfahren, Kassenprüfer Wolfgang Müller bescheinigte ihr eine tadellose Buchführung und Alfons Baumann nahm die Entlastung des Vorstandes vor. Wie er auch eine Wahl durchführte: Für Kassenprüfer Walter Weiland wird künftig Raimund Kible das Amt übernehmen. Dass die Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden von 50 auf 70 Euro erhöht wurde, war für die Mitglieder „schon lange fällig“.

Das „letzte Wort“ hatte der Bundestagsabgeordnete Josef Rief, der im Kreis der Bürgerinitiative als Beirat fungiert. Er sagte zu Friedrich Rockhoffs Ärger unmissverständlich: „Wenn Gesetze nicht mehr nachvollziehbar sind, dann muss man sich rühren. Ich helfe gerne mit, um zu guten Lösungen zu kommen.“