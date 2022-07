Neubau für altersgerechtes Wohnen entsteht in Kißlegg

Altersgerechtes Wohnen in Kißlegg: Das ist das Stichwort zu einem Neubau der Deutschen Immobilien AG (DI), der derzeit im Baugebiet Becherhalde entsteht. Jetzt war Richtfest.

„Wir benötigen in Deutschland auf Grund unserer Demografie über 400 derartiger Projekte. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir gerade auch an so einem bedeutsamen und von der Infrastruktur hervorragend gelegenem Standort ein solches Projekt realisieren können“, beschrieb Sven Schirmer, Projektkoordinator Vertrieb der DI Deutschland Immobilien GmbH, laut Mitteilung die Gründe für das Bauvorhaben. Begleitet wird das Bauprojekt von der Ten Brinke GmbH sowie der Heim Infrastrukturbau GmbH.

Spatenstich war im vergangenen Jahr

Begonnen hat das Vorhaben mit dem Spatenstich am 12. August 2021 und es wird voraussichtlich im Juni 2023 fertiggestellt, heißt es weier. Auf dem rund 5500 Quadratmeter großen Areal entstehen demnach 33 ein bis drei Zimmer große sogenannte Generationenwohnungen sowie 60 Einzelzimmer-Appartements für die stationäre Vollverpflegung mit Flächen von 59 bis 66 Quadratmeter. „Gerade der Mix aus Pflegeheim sowie für Selbstnutzer ausgerichteten Generationenwohnungen spricht eine große Zielgruppe an“, so Schirmer. Nach dem erfolgten Abschluss der Rohbauarbeiten könne nun die nächste Bauphase eingeleitet werden.

Berücksichtigt wird laut Mitteilung vor allem die Barrierefreiheit in allen Räumlichkeiten. Jegliche Zu- sowie Ausgänge würden schwellenfrei gestaltet, damit diese für niemanden ein Hindernis darstellen. Auch in den Appartements achten die Projektbeteiligten nach eigenen Angaben auf eine altersgerechte Einrichtung.

Die Gemeinschaft soll betont werden

Ferner bietet die Anlage mehrere Gemeinschaftsräume an. „Viele Menschen denken gerade im Alter darüber nach, die eigene und eventuell zu groß gewordene Immobilie zu verkaufen und gerade hier zu investieren und den Lebensabend zu verbringen“, erklärt der Projektkoordinator. „Der Vorteil liegt hier auch in der Gemeinschaft.“

Die DI betont überdies die umweltfreundliche Energiegewinnung. Auf dem Parkplatz des Gebäudes, der auf der Seite vor dem Haupteingang in der Pfarrer-Lohr-Straße sowie in der Paul-Moser-Straße entstehen soll, werden zwei Parkbuchten mit Grünstromanschluss vorhanden sein, an denen sich Elektrofahrzeuge laden lassen. Die Ladestationen gehören zum Gemeinschaftseigentum des Objekts und stehen Bewohnern, Besuchern und Beschäftigten zur freien Verfügung.