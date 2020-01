Neubau an der Kläranlage Kißlegg abgeschlossen

Zum neuen Jahr 2020 war es soweit. Wie die Gemeinde mitteilt, wurde das neue Sozialgebäude der Kläranlage Kißlegg nach etwa einem Jahr Bauzeit fertiggestellt und bereits von Mitarbeitern bezogen. Damit könne laut Bürgermeister Dieter Krattenmacher ein weiterer und wichtiger Baustein bei der Erneuerung der über 50 Jahre alten Kläranlage in Betrieb gehen.

Stolz ist laut Mitteilung auch Andreas Puszti vom Rathaus, der das Projekt federführend geplant und begleitet hat. Die Baukosten lagen bei 370 000 Euro. Das zehn auf vierzehn Meter große Gebäude beinhaltet Aufenthalts- und Umkleideräume sowie ein Büro für den Klärmeister. Besonders bei der Planung und Umsetzung der Umkleideräume musste auf die speziellen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften geachtet werden.

Umkleideraum bildet den Schwarzbereich

Die Umkleidebereiche wurden nach dem Schwarz-Weiß-Prinzip gestaltet, heißt es von der Verwaltung. Ein Umkleideraum bildet den Schwarzbereich, in welchem die schmutzige Arbeitskleidung an- und ausgezogen wird. Dem folgt ein Hygieneraum mit Dusch- und Waschmöglichkeiten. Für die Mitarbeiter der Kläranlage bedeute dies laut Mitteilung mehr Gesundheitsschutz und Komfort.

Der Baugrund am Rand der Kläranlage sei wenig tragfähig und habe anfangs nicht die besten Voraussetzungen zur Errichtung des Gebäudes geboten. Um die Standfestigkeit des Bauvorhabens zu gewährleisten, sei dieser deshalb mittels einer Brunnengründung stabilisiert worden. Hierbei wurden 16 Stützen in Form von Betonringen in den Boden eingearbeitet und auf einer tieferen, tragbaren Bodenschicht platziert. Dies biete dem Gebäude laut Verwaltung nun eine ausreichend Standfestigkeit.