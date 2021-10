Namhafte Autoren bei Kißlegger Literaturtage erwartet

Die Literaturtage mussten 2020 pandemiebedingt leider abgesagt werden. Umso größer ist die Freude, dass namhafte Schriftsteller, ihre Werke bei den diesjährigen Literaturtagen im Neuen Schloss Kißlegg präsentieren können.

Jeden Donnerstag im November, um 19 Uhr werden im Neuen Schloss Kißlegg Lesungen angeboten. Ein abwechslungsreiches Programm bietet die Möglichkeit den ganzen Monat kurzweilig zu erleben und dabei in literarische Welten abzutauchen.

Gestartet wird mit Imre Török am Donnerstag, 4. November, stellt er sein eindrucksvolles Buch „Die Königin von Ägypten in Berlin“ vor. Eine ergreifende, spannungsvolle Collage aus historischen Fakten und traumhafter Fiktion, die in Berlin im Jahr 1934 spielt. Imre Török und die „Königin von Ägypten“ gehören derselben traditionsreichen ungarischen Adelsfamilie an.

Am Donnerstag, 11. November, liest Chris Inken Soppa aus ihrem Buch „Der große Muntprat“ vor. Mit enormem Fleiß und Akribie ist der Autorin ein wunderbar biografischer Roman gelungen. Spannungsreich und informativ wird dabei in die Vergangenheit von Lütfrid Muntprat, dem um 1383 geborenen Konstanzer Fernkaufmann und Weltbürger entführt.

Peter Schad stellt sein Buch „Dann gehn wir halt nach Ungarn“ am Donnerstag, 18. November, vor. In seinem Roman beschreibt der Autor die historischen Zusammenhänge in Oberschwaben in der Zeit des 18. Jahrhunderts. Eine Zeit, in der die von der Feudalherrschaft des Adels ausgebeutete Landbevölkerung die Heimat hinter sich ließ, um ihr Glück in Ungarn zu finden.

Zu guter Letzt lädt die Leutkircher Malerin Dorothea Schrade, am Donnerstag, 25. November, ins Neue Schloss zur Lesung, aus ihrem Buch „O Fortuna du Luder“ ein. Darin erzählt sie Geschichten aus ihrem Leben als Künstlerin, Mutter, Tierliebhaberin und Menschenfreundin. Mit dem sicheren Kompass eines Menschen, der der Notwendigkeit seiner eigensten Verfasstheit folgt, ist sie quer durch gesellschaftliche Strömungen der vergangenen siebzig Jahre navigiert.

Für alle Veranstaltungen beträgt der Eintritt je 8 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb sind die Karten für die Lesungen nur im Gäste- und Bürgerbüro Kißlegg erhältlich. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind die aktuell geltenden Regelungen und Vorschriften am jeweiligen Veranstaltungstag zu beachten – bitte bringen Sie einen Mundschutz mit.