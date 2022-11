Nachspielzeit: Nur der Tabellenführer geizt mit Toren

In der Kreisliga AIII scheinen die Kantersiege nicht zu enden. Nachdem am vorletzten Spieltag die SGM Unterzeil/Seibranz bereits mit 9:1 beim SV Deuchelried gewann, legte der Tabellen-Zweite nach und siegte mit 7:1 gegen Amtzell. Auch der SV Aichstetten zeigte sich äußerst torfreudig und kehrte mit einem 6:0-Erfolg aus Lindenberg zurück. Sogar der Tabellenletzte Deuchelried traf viermal. Nur Tabellenführer Kißlegg gab sich beim 1:0-Sieg beim SV Edelweiß Waltershofen torgeizig.

Kreisliga AIII

Als in der zweiten Halbzeit der Nebel langsam das Stadion des FC Lindenberg einhüllte, war die Messe im Grunde schon gelesen. 2:0 führte der SV Aichstetten bereits und legte gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit durch einen Treffer von Sebastian Zeh (46.) nach. Drei weitere Tore sollten dann noch folgen. „Wir haben also den Durchblick behalten“, freute sich der Abteilungsleiter des SV Aichstetten, Walter Rölle. In der Tat lief es für den neuen Tabellen-Dritten wie am Schnürchen. Die Tore fielen perfekt, um dem Gegner auch jedes Fünkchen Hoffnung auf Punkte zu nehmen. Niklas Schwarz traf bereits in der zweiten Minute. Damit waren sämtliche taktischen Planungen des Gegners erst einmal Makulatur. Zehs erstes Tor fiel in der 23. Minute. Mit einer 2:0-Führung ging es in die Kabinen. „Wir haben gut gespielt und den Ball schnell laufen lassen“, sagte Rölle. Das setzte sich in der zweiten Halbzeit nahtlos fort. Zehs zweiter Treffer begrub Lindenbergs Hoffnung auf ein schnelles Anschlusstor. Michael Herrmann traf ebenfalls doppelt (60., 85.). Auch Johannes Willburger trug sich in die Torschützenliste (72.) ein. „Der Endstand fiel vielleicht ein oder zwei Tore zu hoch aus“, gab Rölle zu. „Auch Lindenberg hatte durchaus gute Chancen auf ein Tor. Trotzdem haben wir natürlich mit einem solchen Ergebnis nicht gerechnet. Aber wenn es läuft, dann läuft es.“ Damit bestätigte sich der Trend: Denn die Aichstettener holten aus den vergangenen sechs Partien zwölf Punkte. Vor allem freut sich Rölle, dass seine junge Mannschaft so gut harmoniert. Da wächst also etwas zusammen. Der Mannschaftsgeist kompensierte damit am vergangenen Sonntag in Lindenberg auch den Ausfall von vier wichtigen Spielern – und das Team auf dem Platz hatte trotzdem noch den Durchblick beim Nebelspiel in Lindenberg.

Die Tormaschine SGM Unterzeil/Seibranz hatte sich am vorletzten Spieltag bereits beim 9:1 in Deuchelried warmgeschossen. Nun legten die Mannen um Trainer Wolfgang Jäger nach. Mit 7:1 schickten sie Amtzell nach Hause. 39 Tore hat die Spielgemeinschaft in dieser Saison bereits erzielt. Torgarant Robin Scheerer traf nach seinem Siebener-Pack gegen Deuchelried diesmal nur einmal per Elfmeter (29.). Doch dafür richteten es seine Mannschaftskollegen. Alexander Lauber brachte Unterzeil/Seibranz in Führung (4.). Doppeltorschütze Philipp Schlachter legte nach (37./44.). Das 5:0 fiel noch vor der Pause durch Julian Hafner. Louis Hierlemann (75.) sowie erneut Hafner (86.) schossen noch die weiteren Tore für den Tabellen-Zweiten. Nikolai Hack erzielte den Ehrentreffer (65.) für die überforderten Amtzeller.

Vier Tore für ein Halleluja. Oder, wie es der Deuchelrieder Trainer Alexander Mayer nach dem ersten Saisonerfolg seiner Mannschaft formulierte: „Ein Sieg für die Fußballerseele.“ Gleich mit 4:0 gewann sein Team gegen den TSV Stiefenhofen. „Es war ein verdienter Sieg“, sagte Mayer. „Bislang hatten wir Null Matchglück.“ Am 14. Spieltag war es endlich soweit. Nach einem zerfahrenen Beginn kam das Selbstbewusstsein mit dem 1:0 durch Timo Vogel zurück. Noch vor der Pause trafen Nico Messmer und Thomas Rädler. „Die Führung hat uns Sicherheit gegeben und wir sind hinten gut gestanden“, sagte Mayer. Vor allem sein glückliches Händchen mit Marius Renz zahlte sich aus. Der junge Mann, erst 18 Jahre alt, stand erstmals im Tor der Aktiven und hielt sein Tor gleich sauber. „Er hat es schon im Training super gemacht und war auch im Spiel cool“, lobte Mayer. Zum 4:0-Endstand traf erneut Vogel. Dann wurde gefeiert. „Und diesmal ging das Bier in Deuchelried nicht aus“, sagte Mayer mit einem Augenzwinkern und spielte dabei auf die vorletzte Partie an, als die SGM Unterzeil/Seibranz den Biervorrat in Deuchelried bemängelte.

Bei so vielen Toren der Ligakonkurrenten hätte man durchaus auch etwas mehr von der SG Kißlegg erwarten dürfen. Schließlich schlottern vielen Gegner schon die Knie, wenn der Spielplan eine Partie gegen den Tabellenführer der Kreisliga A vorsieht. Mit 43 Toren – und damit mehr als durchschnittlich drei Treffern pro Spiel – sind die Kißlegger die Scharfschützen der Liga. Doch gegen den Tabellen-Achten SV Edelweiß Waltershofen ging es nicht so geschmeidig wie sonst von der Hand. „Wir haben es einfach verpasst, das 2:0 zu machen“, sagte Kißleggs Trainer Bastian Plocher. „Wir hatten mehrfach gute Chancen, auch einige 100-prozentige.“ So wurde es am Ende nochmals hektisch und der Kißlegger Felix Evers sah in der 88. Minute noch die Rote Karte. „Die Karte hatte einen faden Beigeschmack, aber es war alles in allem ein sehr faires Derby“, sagte Plocher. Es war das erste Gemeindederby übrigens seit dem Jahr 1996 – damals ebenfalls in der Kreisliga A.

„Es hatte etwas von einem Relegationsspiel“, sagte Plocher, der selbst eine siebenjährige Vergangenheit in Waltershofen hat. So war es auch kein Wunder, dass die Partie eine Nachspielzeit nach den 90 Minuten auf dem Platz hatte. „Wir saßen im Vereinsheim bis in die Nacht zusammen. Es war ein gelungener Tag. So funktioniert Derby“, schwärmte Plocher. Rund 850 Zuschauer konnten das bestätigen. Sie kamen und erlebten zwar kein torreiches, dafür aber ein spannendes Spiel.