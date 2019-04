Nachbarin schießt auf Gebäude - woher hatte sie die Waffe?

In einem Kißlegger Teilort hat eine 64-jährige Frau auf ein Nachbargebäude geschossen. In der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr hörte eine Bewohnerin einen Schuss. Sie stellte laut Mitteilung der Polizei am Vormittag dann ein Loch in einem Fensterrahmen fest. Teile des Projektils seien später durch Kriminalbeamte gefunden und sichergestellt worden. Aufgrund der vorgefundenen Spuren und weiteren Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass eine 64-jährige Frau aus einem benachbarten Gebäude auf das Fenster geschossen hatte.

Nachdem der Gefahrenbereich abgesperrt war, hat eine Streifenwagenbesatzung am frühen Samstagnachmittag die Tatverdächtige beim Verlassen des Hauses vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes fanden die Polizeibeamten ein nicht registriertes Gewehr sowie ein Luftgewehr und entsprechende Munition. Ob aus diesen Waffen geschossen wurde, müssen die weiteren Untersuchungen ergeben, heißt es im Polizeibericht weiter.

Ermittlungen zu Motiv dauern an

Woher die Frau die nicht registrierten Waffen haben könnte, sei noch nicht geklärt, erklärt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ravensburg auf SZ-Anfrage.

Weitere registrierte Langwaffen und ein Revolver, die sich in einem verschlossenen Waffenschrank befanden und rechtmäßig im Besitz eines Angehörigen der Frau sind, der im selben Haus wohnt, stellten die Polizisten ebenfalls sicher. Die Ermittlungen zum Motiv der laut Polizei offensichtlich verwirrten 64-Jährigen, die in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde, dauern noch an.

