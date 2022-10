Nach Unfall: Polizei sucht nach hellem Kombi

Nachdem sich am Donnerstag gegen 20 Uhr im Humpisweg ein Verkehrsunfall ereignet hat, sucht die Polizei nach dem Fahrer eines hellen Kombis. Dieser bog laut Polizeibericht von der Tulpenstraße in den Humpisweg ab und nahm dabei einer 25 Jahre altem Opel-Lenkerin die Vorfahrt. Er streifte den Corsa an der vorderen Fahrzeugschürze, sodass an ihm ein Schaden von rund 1500 Euro entstand. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07563 / 909 90 erbeten.