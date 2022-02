Nach häuslichem Streit in Polizeigewahrsam

Nach einem häuslichen Angriff auf seine Frau und seinen noch minderjährigen Schwager in Kißlegg ist ein 40 Jahre alter Mann am Donnerstagmorgen in eine polizeiliche Arrestzelle gebracht worden.

Der Mann soll zuvor seine 19 Jahre alte Frau geschlagen und den Schwager am Hals gepackt haben, heißt es im Bericht. Beiden drohte er außerdem mit dem Tod. Anschließend flüchtete der stark alkoholisierte Mann aus dem Haus und wurde von einer Polizeistreife im Schlosspark gestellt.

Er wurde, da er sich auch den Beamten gegenüber aggressiv zeigte, in Polizeigewahrsam genommen. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung zu.