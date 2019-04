Nach überraschendem Erfolg: Seebühne Kißlegg geht in zweite Saison

Nachdem es am Kißlegger Strandbad im Sommer 2018 erstmals eine Seebühne gab, steht nun die zweite Saison mit Konzerten, Veranstaltungen und in diesem Jahr auch Theater am See an. Auch das Strandbad selbst startet bald wieder den Betrieb.

Das Chorfestival und das Picknick-Konzert seien im vergangenen Jahr besonders gut angekommen, das wolle die Gemeinde auch in diesem Jahr mit örtlichen Vereinen weiterführen, sagt Clemens Stadler von der Gemeindeverwaltung. Ob sich die Seebühne nun zur jährlichen Tradition etabliere, das müsse einfach auch in diesem Jahr noch abgewartet werden. Die Voraussetzungen seien aber gegeben: Die Bühne gehört der Gemeinde, und der Zuspruch der Besucher im Sommer 2018 sei überraschend gut gewesen.

Höhepunkte im Programm in diesem Jahr seien zum einen das Benefizkonzert der Band „Peter Pux“ am Freitag, 5. Juli, und der Abend „Reiter übern See“ am Freitag, 19. Juli, sagt Verena Häge vom Gäste- und Bürgerbüro. Bei dieser Veranstaltung tritt eine Künstlerformation, der Mitglieder unter anderem aus dem Allgäu, aus Berlin und auch aus New York kommen, gemeinsam auf und setzt sich für die Unternehmerinitiative „Bleiberecht durch Arbeit“ ein. Auch das Sommertheater ab dem 26. Juli sei ein Höhepunkt, sagt Häge: „Das Theater wird zum ersten Mal gezeigt.“ Dabei handelt es sich um das Stück „Warum klauen wir nicht die ganze Bank“, das das Spassegger-Theater sechs Mal aufführen wird. Ab sofort können Karten im Gäste- und Bürgerbüro im Vorverkauf für diese drei Veranstaltungen gekauft werden.

Aber es steht noch mehr auf dem Seebühnen-Programm (siehe Kasten). „Wir haben dieses Jahr mehr Veranstaltungen als vergangenes Jahr. Wir hoffen auf gutes Wetter und dass mindestens genauso viele Gäste wie 2018 kommen“, so Verena Häge. Geschätzt seien es im vergangenen Sommer etwa 2000 Besucher an allen Abenden zusammen gewesen.

Auch das Strandbad geht nun im Mai in die neue Saison. Sollte das Wetter mitspielen, wird das Strandbad am Obersee laut Gemeinde zum ersten Mal am Samstag, 18. Mai, öffnen. Mittlerweile sei genug Personal da, die Gemeinde gehe daher mit den normalen Öffnungszeiten an den Start und hoffe, dass daran nichts geändert werden muss. Vor wenigen Wochen war die Sorge groß, ob das Strandbad wegen Mangels an genügend Badeaufsichten Öffnungstage streichen muss (die SZ berichtete).