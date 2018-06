Musikverein Kißlegg feiert am Samstag mit „HeiliXblechle“

Unter dem Vereinsmotto „Immer guat drauf“ feiert der Musikverein Kißlegg in diesem Jahr sein 220-jähriges Bestehen. Höhepunkt der Festveranstaltungen, die es das ganze Jahr über gibt, ist sicher die Jubiläumsgala am Samstag, 15. Oktober, in Kooperation mit der Gemeinde Kißlegg. Ab 20 Uhr gibt es eine Gala für die Ohr- und Lachmuskeln mit der Band „HeiliXblechle“. Veranstaltungsort ist die Mensa des Schulzentrums Kißlegg. Der Eintritt ist frei. Blechblasmusik muss nicht immer Marschmusik sein. Dies beweisen die vier Musiker des Blechbläserquartetts „HeiliXblechle“, heißt es in der Ankündigung. Das Repertoire dieses Ensembles spanne einen kurzweiligen musikalischen Bogen von der Renaissance bis zur Moderne. Turmbläsermusik steht neben Swingtiteln, Ragtime neben Schlagermelodien und experimenteller Musik. Karlheinz Vetter (Trompete), Eugen Maucher (Trompete), Thomas Räth (Posaune) und Bernhard Bitterwolf (Bariton) haben über die Freude am Musizieren zueinandergefunden. Die Auftritte der vier Vollblutmusiker lebten vom unterhaltsamen Charakter der Blasmusik und einer musikantischen, humorigen Darbietung.Foto: Verein