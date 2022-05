Motorradfahrerin verletzt sich schwer

Eine 40-jährige Motorradfahrerin kam am Montag gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Dürren und Kißlegg im Bereich „Kaibach“ ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und verletzte sich bei dem Sturz schwer. Nach Angaben der Polizei verlor die 40-Jährige in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihre Suzuki, geriet auf das unbefestigte Fahrbahnbankett und stürzte anschließend. Das Zweirad wurde durch den Aufprall wieder zurück auf die Fahrbahn der Kreisstraße geworfen. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die schwerverletzte Motorradfahrerin und brachte sie zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrer Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.