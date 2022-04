Motorradfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Mit schweren Verletzungen musste am Sonntag gegen 21 Uhr eine 34 Jahre alte Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden. Die Frau war, wie die Polizei mitteilte, mit einem Begleiter zu Fuß neben dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Schurtannen und Stähleshof unterwegs. Ein 19-jähriger Motorradfahrer, der in dieselbe Richtung fuhr, verlor in einer Kurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit der 34-Jährigen. Der 19-Jährige, sein 18-jähriger Sozius sowie der Begleiter der Fußgängerin blieben unverletzt. An der BMW entstand durch die Kollision laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.