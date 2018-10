Motorradfahrer kollidiert bei Zaisenhofen mit Pkw

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag um 14.15 Uhr auf der Landesstraße 265 bei Zaisenhofen in Höhe der Einmündung nach Unterhorgen ereignete. Ein Motorradfahrer und ein Skoda-Fahrer mussten ins Krankenhaus, teilt die Polizei mit.

Der 77-jährige Fahrer eines Skoda bog aus Unterhorgen kommend nach links auf die L 265 ein, ohne auf die Vorfahrt des 48-jährigen Motorradfahrers zu achten, der in Richtung Autobahn unterwegs war, so die Polizei weiter. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrer beider Fahrzeuge schwer verletzt und in umliegende Kliniken verbracht wurden. Der Fahrer des Skoda musste zuvor von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Kißlegg aus seinem Fahrzeug herausgeschnitten werden.