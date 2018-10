Molly's Chamber tritt im Bistro Joben auf

Das nächste Großprojekt in Tuttlingen steht an: Die Frankfurter Investoren-Gruppe Schoofs Immobilien will bis Anfang 2021 ein Wohn- und Geschäftshaus am Aesculap-Kreisel bauen – für 25 Millionen Euro. Das gibt das Unternehmen gemeinsam mit dem Tuttlinger Medizintechnikunternehmen Aesculap in einer Pressemitteilung vom Freitag bekannt.

Die Investition war schon länger geplant. Wie berichtet, sollen die Supermärkte Rewe und Aldi aus der Möhringer Vorstadt in das neue Gebäude am Kreisverkehr umziehen.