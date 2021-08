Modellflieger unterstützen Springkrautaktion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wer kennt sie nicht, die schön anmutenden rosa-violetten Blumen, die meist an Waldrändern wachsen und eine stattliche Höhe bis zu 2 m erreichen. Das hübsche Springkraut wäre auch grundsätzlich kein Problem, da der starke „Blüher“ Insekten reichlich Nektar spendet. In der Vergangenheit waren diese Pflanzen bei Botanikern wie auch Imkern ein willkommener Gast.

Die voraussichtlich aus Indien eingeschleppte Pflanze ist aber derart dominant, dass sämtliche heimische Arten, sogar Brenneseln verdrängt werden. Eine Springkrautpflanze produziert bis zu 4000 Samen, die sie durch explosionsartiges Öffnen der Fruchtkapseln bis zu 7 m schleudert. Eine einzige Pflanze kann in einem Jahr die Fläche von 150 qm infizieren.

Wenn man durch Wälder mit starkem Springkrautbewuchs spazieren geht, drängt sich einem das Gefühl auf, den Kampf verloren zu haben.

Mit einer cleveren Strategie kann man die Plage effizient eindämmen. Es wird die Schwäche der Pflanze ausgenutzt, da sie einjährig und frostempfindlich ist und sich lediglich über Samen fortpflanzen kann.

Wird die Pflanze daran gehindert, reife Samen zu produzieren, wird die Ausbreitungskette durchtrennt und die Pflanzen sind im nächsten Jahr meist verschwunden.

Die Modellflieger des MFC Wangen/Kisslegg e.V. haben eine Art Patenschaft für ein großes Waldgelände übernommen, welches am Modellfluggelände angrenzt. Im ersten Jahr wird während der Hauptblütezeit im zweiwöchigen Abstand ein stark befallenes Gebiet von den Pflanzen befreit, die an den Blüten von weitem gut zu erkennen sind. Im den Folgejahren werden Restbestände erneut entfernt. Ab dem 3. Jahr sind lediglich jährliche Kontrollgänge notwendig, um eventuellen erneuten Befall zu erkennen. Gerade diese jährlichen Kontrollgänge sind essentiell notwendig, da die bis zu 7 Jahre langlebigen Samen durch Wasserläufe oder Anhaftung an Mensch und Tier verbreitet werden.

Erfreulicherweise werden diese Aktivitäten vom Land Baden-Württemberg mit einer kleinen Aufwandsentschädigung honoriert – damit kann der MFC die Vereinskasse etwas aufbessern.

Viel wichtiger ist aber den Modellfliegern der Erhalt der schönen Region und auch der Natur rund um das Modellfluggelände. Mit vielen Neuanpflanzungen von Bäumen und Sträuchern und wildem Bewuchs am Bachlauf entlang trägt der MFC zum Erhalt der Artenvielfalt in unserem schönen Allgäu bei.

Bei Interesse kann sich jeder für die Springkrautaktion per E-Mail (siehe www.mfc-wangen-kisslegg.de) melden.