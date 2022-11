Mitgliederversammlung des VDK-OV Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 5. November fand nach 2019 wieder eine Mitgliederversammlung des VDK Ortsverband Kißlegg statt. Vorstand Karl Sorg konnte eine ansehnliche Anzahl von Mitgliedern begrüßen, Dr. Friedrich Rockhoff als Stellvertreter die Grüße von Bürgermeister Krattenmacher.

Anschließend informierte Vorstand Sorg in seinem Geschäftsbericht der letzten zwei Jahre die Anwesenden über die Aktivitäten des Vorstands als auch die durchgeführten Veranstaltungen. So wurde eine Veranstaltung zur „Abzocke im Alter“ angeboten, die durchaus auf gute Resonanz gestoßen war. Ein Ausflug nach Augsburg - kostenfrei für die Mitglieder - fand guten Anklang. Besucht wurde der Goldene Saal im städtischen Rathaus, dem sich ein Rundgang in der Fuggerstadt anschloss. Mittags wurde ein typisch bayerischer Biergarten besucht. Den Abschluss bildete ein informativer Besuch des Augsburgers Zoos.

Den Kassenbericht trug die noch kommissarische Leiterin Angela Reich vor, der von den Kassenprüfern eine sorgfältige Kassenführung bescheinigt wurde. Im Anschluss an die Einzelberichte entlasteten die anwesenden Mitglieder auf Antrag von Dr. Rockhoff den gesamten Vorstand. Die anschließenden Ergänzungswahlen erfuhren Einstimmigkeit - Angela Reich wechselte vom stellv. Vorstand zum Kassierer, Karl Kahle wurde zu stellv. Vorstand gewählt (zuvor Beisitzer).

Die Ehrung langjähriger Mitglieder beschränkte sich (aufgrund von Abwesenheit) auf die Herren Georg Haller und Georg Reich, die beide für 25-jährige Mitgliedschaft im OV-Kißlegg geehrt wurden. Zum Abschluss der Mitgliederversammlung kündigte Karl Sorg die Weihnachtsfeier am 11. Dezember an, für Frühjahr 2023 ist eine Veranstaltung zum Thema „Haussicherheit“ und im Sommer 2023 eine Grillfeier und eventuell ein Info-Stand auf dem Kißlegger Wochenmarkt geplant.