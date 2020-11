Mit „Rötsee on air“ feiert die katholische Seelsorgeeinheit Kißlegg alternative Gottesdienste

Jugendliche und Nachbarn in Rötsee haben bereits vergangene Woche Heuballen in Säcke gepackt und auf der Wiese neben dem Wallfahrtskirchlein platziert, heißt es in einer Pressemitteilung der katholischen Seelsorgeeinheit Kißlegg. Sie dienen im nötigen Mindestabstand aufgrund der Pandemie-Vorschriften als Sitzgelegenheiten. Zusammen mit aufgestellten Windschutzwänden sei eine Freiluftkirche entstanden, in der an den Adventssonntagen jeweils um 19 Uhr halbstündige Gottesdienste mit Musik zur Besinnung stattfinden sollen. Weitere kurze liturgische Feiern seien an Heiligabend, Weihnachten und Silvester geplant.

Verschiedene Redner

Koordinator von „Rötsee on air“ ist Pastoralreferent Matthias Winstel. „Seelsorgerinnen und Seelsorger der Region laden zur Betrachtung von Heiligen ein“, erläutert der Theologe den thematischen Leitfaden im Advent. Seine Kollegin Beatrix Zürn aus Wolfegg macht mit Gedanken zur Heiligen Barbara am 29. November den Auftakt, musikalisch umrahmt vom Neurötseer Bläserensemble. Am 6. Dezember spriche der evangelische Kißlegger Pfarrer Friedemann Glaser über den Heiligen Nikolaus. Das Ensemble Livet singt dazu. Am dritten Advent greifen Dekanatsreferentin Karin Berhalter und die „Rötsee-Band“ die Heilige Luzia auf, bevor Pfarrer Stefan Werner aus Bad Waldsee und das Deuchelrieder Bläserquintett am vierten Adventssonntag sich mit Johannes dem Täufer beschäftigen.

Premiere habe die Outdoor-Kirche bereits am vergangenen Sonntag gefeiert. Stimmungsvoll beleuchtet und mit bunten Luftballons dekoriert, hätten Jugendliche zusammen mit Dekanatsjugendseelsorger Georg Wößner einen Gottesdienst zum Thema „Du bist gut!“ gestaltet, heißt es in der Mitteilung weiter. Am Christkönigsfest, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr, stünden in der Diözese Rottenburg-Stuttgart traditionell die jungen Christen im Mittelpunkt. Die etwa 60 Mitfeiernden hätten entsprechend der aktuell gültigen Corona-Regeln ihre Kontaktdaten am Zugang in einer Zettelbox hinterlegt.

Eine Anmeldung sei derzeit nicht notwendig. Aktuelle Informationen sind unter www.se-kisslegg.drs.de zu finden.