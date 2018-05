Mit dem Fahrrad durch das Arrisrieder Moos

Wer die Natur mit dem Fahrrad entdecken will und auch noch spannende Geschichten über die Welt der Vögel und vielen anderen wundersamen Dingen der Natur hören will, kommt bei der geführten Vogelwanderung ins Arrisrieder Moos des Naturschutzbundes (Nabu) Wangen auf seine Kosten.

Auch wenn das Thermometer knapp 30 Grad anzeigt, lassen die Teilnehmer es sich nicht nehmen, die Strecke von Wangen ins stetig ansteigende Ziel zum Arrisrieder Moos per Fahrrad anzugehen. Dieter Kraus, der stellvertretende Vorsitzende des Nabu in Wangen hat zwar einige Touren dort hin zur Auswahl, jedoch entscheiden sich die Teilnehmer nicht für die Schnellste, sondern für die landschaftlich Schönste, aber auch die mit dem meisten Schatten.

Wir verlassen Wangen durch die Unterführung, die zum Schießstattweiher führt. Hier biegen wir links in den Schießstattweg und fahren zu unserem ersten Haltepunkt, dem Eisweiher in Fronwiesen. Wir halten inne und Dieter Kraus macht uns zunächst auf das Zwitschern des „Zilp Zalps“ aufmerksam. Der kleine bräunliche Vogel, den wir zwar alle hören, aber nicht sehen, gehöre zu den Laubsängerarten, von denen es in unseren Breiten vier verschiedene Arten gäbe. Allen gemein sei, dass sie Bodenbrüter sind und zu den Zugvögeln gehören. Während der Zilp Zalp noch relativ häufig anzutreffen ist, seien der Berg-Wald-oder Fitislaubsänger sehr selten oder fast vom Aussterben bedroht. Diesen Vögeln mache auch der Rückgang der Insekten zu schaffen. Nicht selten bringen sie ihre Brut nicht durch, da das Nahrungsangebot nicht mehr zur Verfügung steht, erklärt Kraus.

Wir hören noch die Stimme des Teichrohrsängers und erfahren, dass er im Schilf brütet und auch er angewiesen ist auf die Insekten, die im Schilf leben. Seine langen Krallen machen es ihm möglich auf dem Schilf zu laufen. Es gäbe hier sicher noch viel zu entdecken, jedoch sind wir von weit vom eigentlichen Ziel entfernt. Doch ein kleiner Stopp am Hammerweiher lohnt sich. Am anderen Ende des Sees erwartet uns ein seltener Anblick. Nur durch das Fernglas erkennt Dieter Kraus auf der Kiesbank einen Seidenreiher. „Er unterscheidet sich vom Silberreiher durch die lange Kopffeder im Nacken und die leuchtend gelben Krallen“, erklärt Kraus. Und er ist begeistert von dem seltenen Anblick. Durch den Wald radeln wir in Richtung Argental. Nach vielen Jahren der Abwesenheit würden in der Argen wieder Gänsesänger ihre Sommermonate verbringen. Und mit etwas Glück könne man auch Wasseramseln und Eisvögel entlang den Ufern und Felsen des Flusses entdecken.

Wir überqueren eine Brücke, die uns über die Argen führt. Kurz halten wir in der Mitte stehend inne und bewundern den blauen Fluss, der sich rauschend entlang einem Spalier aus saftig grünen Bäumen entlang schlängelt. Und schließlich geht es wirklich steil nach oben. Doch stets der jeweiligen Kondition entsprechend, wird auch mal abgestiegen und das Fahrrad geschoben. Dieter Kraus kennt die Namen der vielen Schmetterlinge, die uns auf dem Weg begegnen und viele Pflanzenarten, die mir bisher fremd waren. Im Wald singen ganz Chöre von Vögeln und Kraus weiß all die Akteure zu benennen.

111 Hektar Fläche

Schließlich haben wir die Berge bezwungen und erreichen den Südeingang des Arrisrieder Moos. Hier stellen wir an einem Bildstock unsere Fahrräder ab und laufen zu Fuß wie in eine andere Welt. Doch zuweilen ist es schwer einen Vogel zu hören, denn die Frösche ein außerordentlich akkustikreiches Konzert geben.

Das Moor umfasst 111 Hektar und ist vor circa 10 000 Jahren entstanden. Auf Bohlen, die der Alpverein angebracht hat, laufen wir entlang den Wiesen des immer noch blühenden Wollgrases. Nicht mehr lange, dann legt sich der lila Teppich des Heidekrauts über das Moor und bringt es erneut zum Leuchten. Seitdem das Moor wieder bewässert wurde, entwickelt sich eine Artenvielfalt, die ihresgleichen sucht. Nicht nur Wasservögel wie Zwergtaucher und Wasserralle brüten hier sondern auch unzählige Singvögel. Auch der seltene Schwarzspecht sowie sein etwas kleinerer Artgenosse, der Grünspecht, klopft in die abgestorbenen Baumstümpfe Löcher und Höhlen. Allein die Fichten sterben, da durch die Bewässerung ihr Lebensraum zu nass geworden ist. Wir schauen uns noch an der anschaulich dargestellten Informationstafel die Entwicklung des Moors über die Jahrtausende hinweg an und sind betroffen, wie schnell der Mensch ein Kleinod der Natur zerstören kann, wenn man bedenkt, dass es 1000 Jahre braucht, um ein Meter Moor entstehen zu lassen.

Mit dem Wind im Gesicht dürfen wir nun die „Abfahrt“ nach Hause genießen und lassen diese lehrreiche und eindrucksvolle Tour, jeder auf seine Art, auf uns wirken.