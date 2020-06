Minister Lucha kommt zum Kißlegger Gemeinderat

Ein außergewöhnlicher Tagesordnungspunkt eröffnet am Mittwoch um 17 Uhr die Sitzung des Kißlegger Gemeinderats in der Mensa am Schulzentrum: Gemeinderat Detlef Radke bekommt die Staufermedaille verliehen. Zur Verleihung wird Landessozialminister Manfred Lucha zur Kißlegger Gemeinderatssitzung kommen, wie die Gemeinde mitteilt.

Die weiteren Themen:

Im weiteren Verlauf der Sitzung geht es um die Änderung des Bebauungsplans am Einzelhandelsstandort Erlenweg, sowie die Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans rund um das Milchwerk in Zaisenhofen. Außerdem wird beraten, wie es mit dem Grundschulareal weitergeht und ob es geeignete Alternativstandorte für den künftigen Bedarf an Bildung und Betreuung gibt. Von der GOL/ELK–Fraktion liegt ein Antrag auf Tonnage–Begrenzung in der Parkstraße vor, auch darüber werden die Räte diskutieren.

Platzmangel wegen Abstandsregeln

Anfragen aus der Bürgerschaft können gegen 19.30 Uhr gestellt werden. Es besteht weiterhin die Möglichkeit Fragen und Anliegen vorab über den Bürgermeister (dieter.krattenmacher@kisslegg.de oder 07563/936100) an den Gemeinderat zu richten. Die Gemeinde weist darauf hin, dass aufgrund der geltenden Abstandsregeln nur eingeschränkt Plätze für Zuschauer verfügbar sind.