Messerstecher noch auf der Flucht

Nachdem er einem 19-Jährigen mit einem Messer ins Bein gestochen hat, ist ein 28-Jähriger immer noch auf der Flucht. Nach Informationen der Polizei ist das Tatmotiv ein bereits länger andauernder Streit zwischen Täter und Opfer.

Am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr wurde ein 19-Jähriger in der Kißlegger Herrenstraße von einem 28-Jährigen verletzt. Nach vorangegangenen Streitigkeiten suchte der Tatverdächtige den 19-Jährigen an seiner Arbeitsstelle auf und ging laut Polizei sofort wortlos mit dem Messer auf ihn los. Den ersten Angriff konnte der 19-Jährige noch abwehren, als er jedoch auf den Boden fiel, stach ihm der 28-Jährige ins Bein und flüchtete anschließend. Mit einer stark blutenden Wunde wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Später konnte noch in Erfahrung gebracht werden, dass der 28-Jährige das Fahrzeug des 19-Jährigen zerkratzte und alle vier Reifen zerstach.

Der Täter ist bei einer Fahndung in der Nacht auf Mittwoch nicht gefunden worden. Auch wurde er laut Polizei bisher noch nicht an seiner Wohnung angetroffen. Die Personalien seien der Polizei aber bekannt. Nach Rücksprache mit dem Polizeidauerdienst und der Staatsanwaltschaft stuften die Polizisten vor Ort die Tat als gefährliche Körperverletzung ein. Der zuständige Polizeiposten Vogt sucht weiter nach dem Täter. Danach wird der Fall der Staatsanwaltschaft übergeben.