Mehr Raum für die Kinder

Am 22. Juni fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Freien Kindergarten Kißlegg-Waldorfkindergarten e.V. statt. Nach zwei anstrengenden Jahren war es eine große Freude, wieder eine Versammlung unter „normalen“ Bedingungen abzuhalten. Die Vorstandsvorsitzende Nadja Abt berichtete in ihrem Jahresrückblick auch von diesen sehr speziellen Bedingungen im Kindergartenalltag in diesen beiden Jahren und den gelungenen und besonnenen Umgang durch die Erzieherinnen mit dieser Situation. Zudem war der Kindergarten im vergangenen Jahr voll ausgelastet und auch die aktuelle Gruppe ist wieder voll besetzt. Sechs sogenannte Königskinder konnten im vergangenen Jahr voller Stolz den Übergang in die Schule vollziehen und die Kleinen standen direkt danach in den Startlöchern.

Die jahreszeitlichen Feste konnten glücklicherweise alle mit den Kindern gefeiert werden und haben allen Beteiligten viel Freude bereitet. Der über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Basar musste leider zwei Jahre in Folge aufgrund der Corona-Verordnungen abgesagt werden. Doch alle Freunde und Liebhaber der individuell gefertigten Waren des Kindergartens konnten auf dem Wochenmarkt und in verschiedenen Kißlegger Geschäften die Möglichkeit wahrnehmen, ihre ersehnten Geschenke und Artikel zu erhalten.

In den letzten Jahren kamen die Kindergärten im Franz-Speth-Haus (Hedwig und Waldorf) immer wieder an räumliche Grenzen. Um hier mehr Raum zu schaffen, wurde in diesem Zuge nun von Seiten der Gemeinde durch Bürgermeister Herrn Krattenmacher und Herrn Wetzel dem Waldorfkindergarten ein Angebot eines Neubaus und Umzugs gemacht. Die Mitgliederversammlung hat hierzu ein einstimmiges Votum abgegeben, diese Möglichkeit und diesen Weg zu verfolgen. Weitere Gespräche sollen nach dieser Rückmeldung der Mitglieder geführt werden.

Die Neuwahlen des Vorstandes haben noch folgende Besetzung im Kindergarten ergeben: neue Vorstandsvorsitzende ist Frau Isabell Füssinger, ebenfalls neu im Vorstand ist Frau Petra Uphoff. Wiedergewählt wurden zudem Manuela Müller, Nicole Lüdtke, Florian Bischofberger und Andreas Kolb als stellvertretender Vorsitzender.

Mit großem Dank und einem weinenden Auge wurden Nadja Abt als Vorstandsvorsitzende und Benjamin Ikas als Mitglied des Vorstands verabschiedet.