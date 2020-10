Maximiliane Fimpel krönt sich zur Ponymeisterin

Maximiliane Fimpel hat die süddeutsche Ponynachwuchsmeisterschaft gewonnen. Die 10-Jährige, die für den RFV Kißlegg und somit den Landesverband Baden-Württemberg startete, sicherte sich diesen Triumph in Remlingen durch ihre Leistung am Finaltag. „Im schwierigsten Springen am Finaltag ritt sie mit Übersicht, bewies Nervenstärke und konnten den Titel nach Kißlegg holen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Dabei sein durfte sie aufgrund der Erfolge mit ihrem Pony Julchen im Jahr 2020. Für sie war es die erste Teilnahme an der Meisterschaft, aus allen süddeutschen Landesverbänden wurden die besten Ponyreiter nach Remlingen eingeladen.