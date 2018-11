Markttreiben im Kißlegger Waldorfkindergarten

1867 Waldorfkindergärten gibt es weltweit in 56 Ländern. Einer davon, der in Kißlegg, hatte am Sonntag mit dem Waldorfbasar in der Festhalle den Höhepunkt seines Jahresablaufs.

„Heute gibt der Kindergarten einen Einblick nach außen und zeigt, was sich das Jahr über im Innern entwickelt hat“, erklärte André Radke in seinen Begrüßungsworten. Eröffnet wurde der Basar von einem „Indoor-Laternenumzug“ durch die 20 Kindergartenkinder und ihre Erzieherinnen Nicole Lüdtke und Manuela Müller. Beide haben den Basar mit den 16 Elternfamilien auf die Beine gestellt. Wochenlang wurden von ihnen sowie von Freunden des Kindergartens Laternen, Filzpüpple, Christbaumschmuck, Krippen und vieles mehr gebastelt, um dann am Sonntag zusammen mit Büchern, Kerzen und Körben feilgeboten zu werden. Umrahmt wurde das Markttreiben in der Halle von Puppentheatern und Spiel- und Bastelstationen. Am Nachmittag besuchte die „YoungBand“ der Gemeinde Kißlegg den Basar und sorgte mit einem Auftritt für den guten Ton.