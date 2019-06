Marienkapelle Reute nach Sanierung wieder eröffnet

Vermutlich schon aus dem 17. Jahrhundert stammt die Marienkapelle in Reute. Damals gehörte sie zur relativ weit entfernten Kirchengemeinde Eintürnen. Heute liegt die Kapelle im „Grenzgebiet“ zwischen Wangen und Kißlegg: Politisch auf der Gemarkung Kißlegg liegend, gehört sie zur Kirchengemeinde Sankt Laurentius Leupolz. N

ach einer aufwendigen Renovierung, wurde sie vor Kurzem wieder eröffnet. „Insgesamt wird’s auf die 100 000 Euro zugehen“, schätz Kißleggs Ortsheimatpfleger Heinz Linder. Die Finanzierung setzt sich größtenteils aus Zustiftungen, Fördertöpfen, Spenden und vielen Eigenleistungen zusammen. Weitere Kosten trägt die Gemeinde Kißlegg als Eigentümerin. „Kirchen und Kapellen kann man mit Geld renovieren, die Herzen der Menschen nur mit Heiligem Geist“, findet Wangens Stadtpfarrer Claus Blessing. An der Kapelle solle man nicht achtlos vorbeigehen, sondern sich an den Auftrag Christi Erinnern: „Auf unser Wirken und unser Gebet kommt es an in der Familie, in den Vereinen, in der Welt.“