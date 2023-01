Mann verliert bei Arbeitsunfall zwei Finger

Schwere Verletzungen an der Hand hat ein Mitarbeiter in einem holzverarbeitenden Betrieb in im Stolzenseeweg am Montagmorgen erlitten. Der 44-Jährige wollte laut Polizeibericht die Messer der Hobelmaschine mit einem Mittel einreiben und übersah dabei, dass er eines der Messer nicht abgeschaltet hatte.

Finger waren nicht mehr zu retten

Zwei Finger seiner Hand wurden durch die Maschine abgetrennt und durch eine Abgasanlage in ein Silo gesogen. Sie wurden zwar gefunden, waren aber nicht mehr zu retten. Der Mann wurde mit schweren Handverletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen, wo er nun medizinisch versorgt wird.